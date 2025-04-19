Цены на популярные криптовалюты на 19 апреля

Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

Данные взяты из открытых источников.

Bitcoin (BTC): 85 427,2 $; изменения за 24 часа: +1,26%.

Ethereum (ETH): 1 607,81 $; изменения за 24 часа: +1,56%.

Tether (USDT): 0,9996 $; изменения за 24 часа: 0,00%.

BNB (BNB): 590,09 $; изменения за 24 часа: -0,57%.

USD Coin (USDC): 1,0001 $; изменения за 24 часа: +0,01%.

Dogecoin (DOGE): 0,158243 $; изменения за 24 часа: +1,22%.

Cardano (ADA): 0,6244 $; изменения за 24 часа: +1,33%.

По состоянию на 19 апреля 2025 года доллар США в Национальном банке РК равен 521,09 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.