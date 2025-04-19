Цены на популярные криптовалюты на 19 апреля
Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.
Данные взяты из открытых источников.
Bitcoin (BTC): 85 427,2 $; изменения за 24 часа: +1,26%.
Ethereum (ETH): 1 607,81 $; изменения за 24 часа: +1,56%.
Tether (USDT): 0,9996 $; изменения за 24 часа: 0,00%.
BNB (BNB): 590,09 $; изменения за 24 часа: -0,57%.
USD Coin (USDC): 1,0001 $; изменения за 24 часа: +0,01%.
Dogecoin (DOGE): 0,158243 $; изменения за 24 часа: +1,22%.
Cardano (ADA): 0,6244 $; изменения за 24 часа: +1,33%.
По состоянию на 19 апреля 2025 года доллар США в Национальном банке РК равен 521,09 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.