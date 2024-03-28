Какие пособия и соцвыплаты по инвалидности и потере кормильца получают казахстанцы

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана сегодня, 28 марта 2024 года, рассказали, какие пособия и социальные выплаты по инвалидности и потере кормильца получают граждане, сообщает Zakon.kz.

В Минтруда уточнили, что в текущем году размеры выплат государственных социальных пособий (ГСП) по инвалидности от общего заболевания составляют для:

1 группы – 95 496 тенге,

2 группы – 76 397 тенге,

3 группы – 52 089 тенге.

По состоянию на 1 марта 2024 года средний размер социальных выплат из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) составляет:

по утрате трудоспособности – 57 905 тенге,

– 57 905 тенге, по потере кормильца – 57 143 тенге.

По данным ведомства, порядка 114,6 млрд тенге выплачено казахстанцам в виде пособий и соцвыплат по инвалидности и потере кормильца.

"С начала года на выплату государственных социальных пособий (ГСП) по инвалидности и по случаю потери кормильца из республиканского бюджета было направлено порядка 101,4 млрд тенге. Дополнительно к этому из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) осуществлены социальные выплаты по утрате трудоспособности и по потере кормильца на сумму порядка 13,2 млрд тенге", – говорится в сообщении.

По состоянию на 1 марта текущего года численность получателей ГСП:

по инвалидности составляет порядка 539,7 тыс. человек,

по случаю потери кормильца – порядка 194,6 тыс. человек.

Размеры государственных социальных пособий по инвалидности зависят от группы и причины инвалидности, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом "О республиканском бюджете" на соответствующий финансовый год.

Размеры государственных социальных пособий по случаю потери кормильца зависят от количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, причины смерти и от величины прожиточного минимума.

Кроме того, участникам системы обязательного социального страхования в случае наступления социальных рисков осуществляются соцвыплаты из ГФСС.

По состоянию на 1 марта 2024 года социальную выплату получили:

по утрате трудоспособности – 89,3 тыс. человек,

по потере кормильца – порядка 59,9 тыс. семей.

"Размеры выплат индивидуальны и зависят от: среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года, коэффициентов утраты трудоспособности, количества иждивенцев, стажа участия в системе обязательного социального страхования и замещения дохода. Эти выплаты осуществляются дополнительно к аналогичным пособиям, выплачиваемым из республиканского бюджета". Пресс-служба МТСЗН РК

В Минтруда напомнили, что с 1 января текущего года размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца повышены на 7%, в связи с увеличением размера прожиточного минимума. По решению правительства РК также на 7% были повышены размеры выплат из ГФСС по утрате трудоспособности и по потере кормильца.

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