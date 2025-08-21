#АЭС в Казахстане
Финансы

Размеры пособий казахстанцев по инвалидности и потере кормильца назвали в Минтруда

Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, экономическое развитие Казахстана, деньги, тенге, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, цены на недвижимость, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2025 09:53 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана сегодня, 21 августа 2025 года, рассказали, сколько выплачено гражданам в виде пособий и социальных выплат по инвалидности и потере кормильца, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, с начала текущего года на выплату государственных социальных пособий (ГСП) по инвалидности и по случаю потери кормильца из республиканского бюджета было направлено 381,9 млрд тенге. Дополнительно к этому из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) осуществлены социальные выплаты по утрате трудоспособности и по потере кормильца на сумму порядка 52,3 млрд тенге.

По состоянию на 1 августа 2025 года численность получателей ГСП по инвалидности составила 542,8 тыс. человек, по случаю потери кормильца – порядка 184,7 тыс. человек.

Так, в текущем году размеры ГСП по инвалидности от общего заболевания составляют для:

  • I группы – 101 702 тенге,
  • II группы – 81 362 тенге,
  • III группы – 55 474 тенге.

По состоянию на 1 августа средний размер социальных выплат составляет:

  • по утрате трудоспособности – 71 082 тенге,
  • по потере кормильца – 73 378 тенге.

Размеры государственных социальных пособий по инвалидности зависят от группы и причины инвалидности, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом "О республиканском бюджете" на соответствующий финансовый год.

Размеры государственных социальных пособий по случаю потери кормильца зависят от количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, причины смерти и от величины прожиточного минимума.

Кроме того, участникам системы обязательного социального страхования в случае наступления социальных рисков осуществляются соцвыплаты из ГФСС. Так, по состоянию на 1 августа 2025 года социальную выплату по утрате трудоспособности получили 95,7 тыс. человек, а социальную выплату по потере кормильца – порядка 65,4 тыс. семей.

Размеры выплат индивидуальны и зависят от:

  • среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года,
  • коэффициентов утраты трудоспособности,
  • количества иждивенцев,
  • стажа участия в системе обязательного социального страхования,
  • замещения дохода.

Эти выплаты осуществляются дополнительно к аналогичным пособиям, выплачиваемым из республиканского бюджета.

Материал по теме

фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2025 09:53
Пособия на рождение и по уходу за ребенком в Казахстане: названы размеры

Ранее в Минтруда рассказали, в каком случае казахстанцы могут получать пособие по 15 728 тенге на каждого ребенка.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
