Какие пособия и соцвыплаты положены казахстанцам по инвалидности и потере кормильца

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана 18 июля 2024 года напомнили, какие пособия и социальные выплаты положены гражданам по инвалидности и потере кормильца, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что с начала года на выплату государственных социальных пособий (ГСП) по инвалидности и по случаю потери кормильца из республиканского бюджета было направлено порядка 306,6 млрд тенге. Дополнительно к этому из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) осуществлены социальные выплаты по утрате трудоспособности и по потере кормильца на сумму порядка 40,2 млрд тенге.

По данным Минтруда, с 1 января размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца повышены на 7%, в связи с увеличением размера прожиточного минимума. По решению правительства РК также на 7% были повышены размеры выплат по утрате трудоспособности и по потере кормильца из ГФСС.

В текущем году размеры ГСП по инвалидности от общего заболевания составляют для:

1 группы – 95 496 тенге,

2 группы – 76 397 тенге,

3 группы – 52 089 тенге.

По состоянию на 1 июля средний размер социальных выплат:

по утрате трудоспособности – 57 220 тенге,

– 57 220 тенге, по потере кормильца – 59 968 тенге.

По состоянию на 1 июля 2024 года численность получателей ГСП по инвалидности составляет порядка 540,1 тыс. человек, по случаю потери кормильца – порядка 198,5 тыс. человек.

Размеры государственных социальных пособий по инвалидности зависят от группы и причины инвалидности, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого Законом РК "О республиканском бюджете" на соответствующий финансовый год.

Размеры государственных социальных пособий по случаю потери кормильца зависят от количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, причины смерти и от величины прожиточного минимума.

Кроме того, участникам системы обязательного социального страхования, в случае наступления социальных рисков, осуществляются соцвыплаты из ГФСС. Так, по состоянию на 1 июля 2024 года социальную выплату по утрате трудоспособности получили 94,8 тыс. человек, а социальную выплату по потере кормильца – порядка 63,4 тыс. семей.

В Минтруда подчеркнули, что размеры выплат индивидуальны и зависят от:

среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние два года,

коэффициентов утраты трудоспособности,

количества иждивенцев,

стажа участия в системе обязательного социального страхования,

замещения дохода.

Эти выплаты осуществляются дополнительно к аналогичным пособиям, выплачиваемым из республиканского бюджета.

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