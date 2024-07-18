Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Какие пособия и соцвыплаты положены казахстанцам по инвалидности и потере кормильца

Какие пособия и соцвыплаты положены казахстанцам по инвалидности и потере кормильца, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 10:31 Фото: Zakon.kz
В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана 18 июля 2024 года напомнили, какие пособия и социальные выплаты положены гражданам по инвалидности и потере кормильца, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что с начала года на выплату государственных социальных пособий (ГСП) по инвалидности и по случаю потери кормильца из республиканского бюджета было направлено порядка 306,6 млрд тенге. Дополнительно к этому из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) осуществлены социальные выплаты по утрате трудоспособности и по потере кормильца на сумму порядка 40,2 млрд тенге.

По данным Минтруда, с 1 января размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца повышены на 7%, в связи с увеличением размера прожиточного минимума. По решению правительства РК также на 7% были повышены размеры выплат по утрате трудоспособности и по потере кормильца из ГФСС.

В текущем году размеры ГСП по инвалидности от общего заболевания составляют для:

  • 1 группы – 95 496 тенге,
  • 2 группы – 76 397 тенге,
  • 3 группы – 52 089 тенге.

По состоянию на 1 июля средний размер социальных выплат:

  • по утрате трудоспособности – 57 220 тенге,
  • по потере кормильца – 59 968 тенге.

По состоянию на 1 июля 2024 года численность получателей ГСП по инвалидности составляет порядка 540,1 тыс. человек, по случаю потери кормильца – порядка 198,5 тыс. человек.

Размеры государственных социальных пособий по инвалидности зависят от группы и причины инвалидности, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого Законом РК "О республиканском бюджете" на соответствующий финансовый год.

Размеры государственных социальных пособий по случаю потери кормильца зависят от количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, причины смерти и от величины прожиточного минимума.

Кроме того, участникам системы обязательного социального страхования, в случае наступления социальных рисков, осуществляются соцвыплаты из ГФСС. Так, по состоянию на 1 июля 2024 года социальную выплату по утрате трудоспособности получили 94,8 тыс. человек, а социальную выплату по потере кормильца – порядка 63,4 тыс. семей.

В Минтруда подчеркнули, что размеры выплат индивидуальны и зависят от:

  • среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние два года,
  • коэффициентов утраты трудоспособности,
  • количества иждивенцев,
  • стажа участия в системе обязательного социального страхования,
  • замещения дохода.

Эти выплаты осуществляются дополнительно к аналогичным пособиям, выплачиваемым из республиканского бюджета.

Ранее в Минтруда и соцзащиты предоставили новые данные о пенсии в Казахстане.

Читайте также

Обмен валют, деньги, Казахстан
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 18 июля
Ержан Биржанов, вице-министр
Ержан Биржанов: Декларирование доходов позволит оказать необходимую поддержку гражданам
недвижимость, квартиры, жилье
Статистика недвижимости: сколько квартир ввели в эксплуатацию в Казахстане
Динара Халдарова
МТСЗН РК Казахстан 2024 год Инвалидность Выплаты Пособия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сообщения с номера 1414, егов
К казахстанцам обратились по поводу сообщений с номера 1414
1 сентября, первое сентября, День знаний, начало учебного года, первоклассники, первый класс, школьники младших классов, ученики, младшие классы, 1 класс, школьная линейка, первый звонок
Определены сроки начала и завершения нового учебного года, а также экзаменов
1 балл на ЕНТ: алматинец объяснил свой поступок
1 балл на ЕНТ: алматинец объяснил свой поступок
объявлено штормовое предупреждение
Синоптики объявили штормовое предупреждение почти на всей территории Казахстана
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: