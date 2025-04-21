7 тенге за рубль: блеф или реальность

В 2025 году российский рубль оказался в центре внимания международных валютных рынков. С начала года он укрепился более чем на 40% по отношению к доллару США, что автоматически отразилось и в паре с казахстанским тенге, сообщает Zakon.kz.

Курс RUB/KZT достиг официальной отметки 6,39 – максимума за последние три года. Это значение оказалось близким к символической границе в 7 тенге, ставшей предметом споров среди экономистов и аналитиков. Однако может ли рубль преодолеть этот рубеж, или же текущий рост – временный всплеск, обусловленный сиюминутными факторами?

Факторы укрепления

Основным катализатором роста российской валюты стали ожидания геополитической разрядки и частичного снятия санкций. В начале апреля усилились слухи о возможных дипломатических инициативах в отношении конфликта в Украине. На фоне слабости доллара и роста цен на нефть курс доллара к рублю опустился до 82,17, а евро – до 94. Параллельно с этим, рубль укрепился и по отношению ко всем валютам стран СНГ.

Дополнительным фактором стал налоговый период в России: крупные экспортеры увеличили объемы продажи валютной выручки для выполнения фискальных обязательств. Центробанк, в свою очередь, сохранил ключевую ставку на высоком уровне – 16% годовых, что ограничивает внутренний спрос на валюту и делает рублевые активы привлекательными для краткосрочных вложений.

Но устойчив ли этот рост?

Несмотря на видимую стабильность, аналитики указывают на ряд факторов, способных ограничить дальнейшее укрепление рубля. Прежде всего, речь идет о состоянии торгового баланса: хотя цены на нефть остаются на уровне 65–70 долларов за баррель, экспорт сталкивается с логистическими ограничениями и санкционным давлением. Также сохраняются риски ослабления бюджетной устойчивости. Минфин сообщает о профиците бюджета, но его структура по-прежнему зависит от нефтегазовых доходов. При этом импортная активность, хотя и остается ограниченной, имеет потенциал к восстановлению во втором квартале.

Казахстанский контекст

На фоне укрепления рубля тенге испытывает разнонаправленное давление ведь сильный рубль ослабляет позиции казахстанского экспорта и повышает в цене импорт. Нацбанк Казахстана продолжает политику таргетирования инфляции, допуская плавающее курсообразование. Однако в случае дальнейшего роста рубля выше 6,5 тенге, по мнению аналитиков, регулятор может прибегнуть к валютным интервенциям или вербальным мерам.

"Пара рубль/тенге достигла уровня, который трудно обосновать. НБРК на прошлой неделе заявлял о стремлении сохранить стабильность FX. Мы ожидаем, что при дальнейшем ослаблении НБРК усилит вербальные интервенции". Эльдар Шамсутдинов, экономист

Фото: Zakon.kz

Возможные сценарии развития

В краткосрочной перспективе возможно сохранение текущей динамики с колебаниями в диапазоне 6,3–6,6 тенге за рубль, – полагает старший специалист инвестиционной компании Ергазы Таубаев.

"Преодоление уровня 7 тенге за рубль может состояться только в случае сочетания нескольких факторов: роста цен на нефть выше 80 долларов, резкого смягчения санкционного давления на Россию, отсутствия интервенций НБРК и удержания высокой ключевой ставки в РФ". Ергазы Таубаев

Однако большинство аналитиков называют такой сценарий маловероятным. Экономист из России Анна Иванова отмечает, что текущая сила рубля во многом спекулятивна и базируется на ожиданиях, которые могут не оправдаться.

"Летом возможен разворот тренда на фоне сезонного роста спроса на валюту и восстановления импорта". Анна Иванова

Что все это значит для бизнеса?

Достижение уровня 7 тенге за рубль не исключено, но требует одновременного совпадения множества благоприятных условий. Пока что такой сценарий выглядит, скорее, как верхняя граница возможного диапазона, чем реалистичная цель, – полагают аналитики.

Наиболее вероятным сценарием на ближайшие недели представляется консолидация рубля вблизи текущих уровней (6,3-6,6 тенге) с возможными краткосрочными колебаниями, обусловленными новостным фоном и динамикой цен на нефть.

Ранее мы рассказали, что укрепление рубля оказывает влияние на тенге в нескольких аспектах.

Импорт из России. Укрепление рубля делает российские товары дороже для казахстанских потребителей, что может стимулировать спрос на продукцию отечественных производителей.

Инфляция. Рост курса рубля относительно тенге усиливает инфляционные процессы в Казахстане.

Диверсификация торговли. Казахстан вынужден постепенно снижать зависимость от российского импорта, что уменьшит громадное влияние курса рубля на экономику страны, учитывая, что доля России в импорте Казахстана составляет 28%.