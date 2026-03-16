Рубль впервые опустился ниже 6 тенге: что происходит с курсом

Курс российского рубля на международных валютных площадках опустился ниже отметки 6 тенге. За последние шесть месяцев российская валюта постепенно теряла позиции по отношению к тенге, сообщает Zakon.kz.

По данным торгов на форекс-площадках, курс RUB/KZT снизился примерно до 5,99 тенге. В обменных пунктах Астаны рубль также готов к снижению. Сейчас он покупается/продается по 6,00-6,4 тенге.

От осеннего пика к снижению

Ниже 6 тенге рубль стоил только год назад – в конце марта 2025 года, а последний заметный максимум курса RUB/KZT был зафиксирован в середине июля 2025 года – свыше 6,85 тенге за рубль.

После этого начался постепенный разворот. Осенью котировки держались выше 6,5-6,7 тенге, однако к концу 2025 года снизились до 6,4-6,5 тенге.

В январе 2026 года рубль попытался восстановиться. В середине месяца курс временно возвращался в диапазон 6,5-6,6 тенге.

Однако рост оказался непродолжительным – уже к концу января началось новое снижение.

Февраль и март уронили рубль

В феврале российская валюта слабела почти каждую неделю. Если в начале месяца курс находился около 6,55 тенге, то к середине февраля опустился примерно до 6,3-6,35 тенге.

В марте давление усилилось. В результате сегодня на международных площадках курс впервые опустился ниже психологической отметки 6 тенге.

Если считать от летнего максимума 6,84 тенге, снижение за этот период составляет примерно 12-13%.

В чем причина падения рубля

Аналитик из РФ Наталия Пырьева отмечает, что российская валюта начала слабеть по отношению к основным мировым валютам даже на фоне высоких цен на нефть.

На рынке сохраняется дефицит китайской валюты. Стоимость привлечения юаней достигла максимальных значений с начала года – 12,32% по ставке RUSFAR CNY. Это указывает на нехватку юаневой ликвидности.

Дополнительным фактором остается политика финансовых властей. Предложение валюты ограничено из-за приостановки продаж со стороны Минфина, а участники рынка также ожидают возможного снижения ключевой ставки Банком России.

Банки не ждут падения рубля ниже 100 за доллар

Несмотря на текущие колебания, большинство крупных банков России не ожидают сильного ослабления национальной валюты.

Как сообщает РБК, 84% банков (в опросе участвовали финансовые директора 32 российских банков, на которые приходится около 80% активов банковской системы) закладывают курс доллара в диапазоне 80-100 рублей.

Из них:

56% ожидают курс 80-90 рублей за доллар,

28% – 90-100 рублей.

Лишь 3% участников рынка допускают сценарий, при котором доллар может превысить 100 рублей.

Еще 4% респондентов считают возможным укрепление ниже 70 рублей, а 9% – ниже 80 рублей.

По данным мартовского макроэкономического опроса Банка России, ожидания по курсу на ближайшие годы остаются относительно стабильными.

Средний курс доллара прогнозируется на уровне:

84 рубля в 2026 году,

92,3 рубля в 2027 году,

97,8 рубля в 2028 году.

Аналитики считают, что длительного и резкого ослабления российской валюты ожидать не стоит. По словам Наталии Пырьевой, поддержку могут обеспечить высокие цены на нефть и рост поставок российских энергоресурсов на фоне конфликтов на Ближнем Востоке. Тем не менее эксперты отмечают, что сильного укрепления рубля также ожидать не стоит. Валютные поступления от экспорта лишь частично компенсируют сокращение продаж валюты со стороны Минфина и Банка России.

Ранее мы рассказали, что означает для экономики РК падение рубля.