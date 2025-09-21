Как поменялись цены популярных криптовалют 21 сентября

Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени.

Данные взяты из открытых источников.

Bitcoin (BTC): 115 610,5 $; изменения за 24 часа: -0,10%.

Ethereum (ETH): 4 469,25 $; изменения за 24 часа: +0,10%.

Tether (USDT): 1,0004 $; изменения за 24 часа: -0,03%.

BNB (BNB): 1 071,8 $; изменения за 24 часа: +7,56%.

USD Coin (USDC): 0,9994 $; изменения за 24 часа: 0,00%.

Dogecoin (DOGE): 0,266556 $; изменения за 24 часа: +0,89%.

Cardano (ADA): 0,8924 $; изменения за 24 часа: -0,17%.

По состоянию на 21 сентября 2025 года доллар США в Национальном банке РК равен 541,34 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.