Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 22 июля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 529,44 тенге, евро – 617,06 тенге, рубля – 6,76 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 528,3 тенге, продажи – 535,3 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 612,3 тенге, продажи – 622,3 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,69 тенге, продажи – 6,80 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 530,5 тенге, продажи – 533 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 619 тенге, продажи – 623 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,63 тенге, продажи – 6,75 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 529,3 тенге, продажи – 532,3 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 615,9 тенге, продажи – 621 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,67 тенге, продажи – 6,73 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.