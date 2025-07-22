Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 22 июля

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 22 июля 2025 года (на 11:08), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 529,44 тенге, евро – 617,06 тенге, рубля – 6,76 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 528,3 тенге, продажи – 535,3 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 612,3 тенге, продажи – 622,3 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,69 тенге, продажи – 6,80 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 530,5 тенге, продажи – 533 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 619 тенге, продажи – 623 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,63 тенге, продажи – 6,75 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 529,3 тенге, продажи – 532,3 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 615,9 тенге, продажи – 621 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,67 тенге, продажи – 6,73 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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