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Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 22 июля

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Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 22 июля 2025 года (на 11:08), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 529,44 тенге, евро – 617,06 тенге, рубля – 6,76 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане – 528,3 тенге, продажи – 535,3 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане – 612,3 тенге, продажи – 622,3 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане – 6,69 тенге, продажи – 6,80 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы – 530,5 тенге, продажи – 533 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы – 619 тенге, продажи – 623 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,63 тенге, продажи – 6,75 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 529,3 тенге, продажи – 532,3 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 615,9 тенге, продажи – 621 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,67 тенге, продажи – 6,73 тенге.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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