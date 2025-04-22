Король повержен, вассалы в смятении: почему падение доллара бьет по развивающимся экономикам

Доллар США, всегда считавшийся якорем глобальной стабильности, стал главным источником беспокойства. С начала года USD потерял более 9% своей стоимости по отношению к корзине основных валют, причем значительная часть этого падения – две пятых – произошла после 1 апреля, сообщает Zakon.kz.

Железобетонные основы и мучительные сомнения

Тревожным сигналом стало то, что это ослабление происходит на фоне роста доходности десятилетних казначейских облигаций США. Обычно рост доходности привлекает капитал и укрепляет валюту, но сейчас инвесторы, похоже, бегут, несмотря на повышенную прибыль. Это говорит о том, что они воспринимают риски инвестиций в Америку как значительно возросшие. Усиливаются слухи о том, что крупные иностранные управляющие активами стремительно избавляются от долларовых активов.

Издание The Economist в апрельском номере 2025 года выражает обеспокоенность сложившейся ситуацией:

"На протяжении десятилетий инвесторы полагались на стабильность американских активов, считая их основой мировой финансовой системы. Глубина рынка казначейских облигаций в 27 трлн долларов делает их надежной гаванью, доллар доминирует в мировой торговле – от товаров и сырья до деривативов. Эту систему поддерживает Федеральная резервная система (ФРС), обещающая низкую инфляцию, и надежная американская система управления, в рамках которой иностранцы и их капитал были желанными и защищенными. Всего за несколько недель президент Дональд Трамп подорвал эти железобетонные основы, породив мучительные сомнения". The Economist

Проклятие слабого доллара: когда девальвация бьет по вассалам

Традиционно ослабление доллара считалось благом для развивающихся экономик (EM). Оно удешевляло импорт и обслуживание долларовых долгов, а также стимулировало аппетит инвесторов к рисковым активам этих стран. Однако нынешнее падение доллара, спровоцированное не обычными экономическими циклами, а резкими изменениями в торговой политике США при администрации Трампа, ломает эту привычную картину.

Тарифные войны, инициированные Вашингтоном, бьют по экспорту из развивающихся стран, а шок для внешнего спроса не удается компенсировать быстрой переориентацией на рынки Европы или Китая – адаптация требует времени и затрат. В результате девальвация доллара не приносит ожидаемого облегчения. Более того, валюты многих развивающихся стран упали даже сильнее американской.

В качестве подтверждения этой тенденции могут служить данные за первый квартал 2025 года, когда еще до основного падения доллара ряд валют уже продемонстрировал заметное снижение по отношению к нему:

Кувейтский динар (KWD): снижение на 2,77%

Швейцарский франк (CHF): снижение на 1,81%

Сингапурский доллар (SGD): снижение на 1,89%

Дирхам ОАЭ (AED): снижение на 2,76%

Саудовский риял (SAR): снижение на 2,73%

Турецкая лира (TRY): снижение на 4,40%.

Хотя некоторые из этих валют (как, например, кувейтский динар или дирхам ОАЭ) традиционно демонстрируют стабильность из-за привязки или нефтяных доходов, сам факт их заметного снижения, наряду с валютами вроде турецкой лиры, подчеркивает широкомасштабное давление на различные валюты по отношению к доллару уже в начале года.

Этот тренд продолжился и усилился, что привело к ситуации, описанной в тексте The Economist, – даже при ослаблении доллара национальные валюты многих развивающихся стран не получают существенного преимущества, а в некоторых случаях даже продолжают девальвировать, как в случае с вьетнамским донгом, обновившим исторический минимум 8 апреля (падение на 24% с начала года).

Отметим также, что и индекс валют развивающихся рынков MSCI с начала апреля вырос всего на 0,5%, что не дает правительствам этих стран необходимого фискального пространства для маневра.

Рынки в смятении: долговая ловушка и обвал активов

Негативные тенденции затрагивают и другие классы активов EM (Активы EM, или активы развивающихся рынков, представляют собой финансовые инструменты, выпущенные или связанные с экономиками стран, которые находятся на стадии перехода от развивающейся к развитой. Эти страны обычно характеризуются более высокими темпами экономического роста, но также и более высоким уровнем риска по сравнению с развитыми странами. – Прим.ред.).

Индекс акций развивающихся рынков Dow Jones EM упал на 4%, а премии за риск по корпоративным и суверенным долгам этих стран значительно выросли. По данным JPMorgan, доходность суверенных облигаций EM сейчас находится на 80 базисных пунктов выше среднего уровня за последние пять лет. Ситуация настолько напряженная, что в апреле не было зафиксировано ни одного нового выпуска внешних облигаций странами EM.

Выбор между стимулом и крахом валюты

Даже если до полного конца эпохи доминирования доллара еще далеко, развивающиеся экономики уже ощущают болезненные последствия. Стоимость обслуживания их долларовых долгов растет (из-за падения их собственных валют), в то время как доходы, номинированные в этих ослабевших валютах, сокращаются. Центральные банки EM оказываются перед сложным выбором: снижение ставок для поддержки экономики может еще больше ослабить национальные валюты и нивелировать любые остаточные выгоды от формально подешевевшего доллара.

Мир на пороге новой валютной эры?

Возникает вопрос о будущем мировой финансовой системы. The Economist предупреждает:

"Мир тоже пострадает, потому что у доллара нет конкурентов – только бледные имитации. За евро стоит сильная экономика, но еврозона не производит достаточно надежных активов. Швейцария надежна, но слишком мала. Япония крупная, но у нее свои огромные долги. Золото и криптовалюты не имеют государственной поддержки. В попытках найти тихую гавань инвесторы будут метаться от одного актива к другому, что будет приводить к дестабилизирующим подъемам и спадам. Система, построенная на долларе, не идеальна, но она обеспечивает стабильную основу, на которой строится вся нынешняя глобализированная экономика. Когда инвесторы начинают сомневаться в кредитоспособности Америки, эти основы рискуют рухнуть". The Economist

Барри Айхенгрин из Калифорнийского университета в Беркли предполагает, что на смену долларовой гегемонии может прийти многополярная валютная система, где доллар будет конкурировать с евро и юанем. Однако такой переходный период будет сопряжен со значительными издержками. Формирование новых валютных блоков может увеличить транзакционные издержки и геополитические риски. И если Китай и Европейский союз могут оказаться в выигрыше от этой трансформации, то развивающиеся страны, скорее всего, столкнутся с новыми трудностями и издержками адаптации к меняющемуся мировому порядку. Падение "Короля Доллара" рискует оставить его "вассалов" – развивающиеся экономики – в состоянии смятения и неопределенности.

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