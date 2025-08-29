Индекс доллара за полгода упал почти на 9% – что будет дальше

За последние полгода индекс доллара (DXY) потерял ровно 9% своей стоимости, но это не привело к панике на мировых рынках. Такое падение стало следствием высоких показателей в начале года, сообщает Zakon.kz.

Динамика последних месяцев показывает, что в конце лета 2025 года негативное движение замедлилось: за три месяца падение, по данным Investing, составило лишь 1,34%, а за последние сутки индекс даже вырос на 0,15%, поднявшись до отметки 97,91 (на 12.00 по времени Астаны). Рынок замер, ожидая сигналов, которые определят дальнейшую судьбу доллара.

В ожидании новостей из США

Несколько дней мировой валютный рынок не показал значимых изменений. Индекс доллара сейчас торгуется чуть выше, чем он был сутки ранее, отмечает финансовый обозреватель Александр Потавин.

Соответственно, нейтральная динамика наблюдается и по паре EUR/USD, которая в четверг утром находилась возле 1,163. Спокойные торги проходят по британскому фунту (GBP/USD 1,349) и японской йене (USD/JPY 147,01).

"Валютный рынок замер в конце лета, ожидая выхода важных данных по инфляции в США сегодня вечером". Александр Потавин

Эксперт объясняет относительную устойчивость доллара на этой неделе тем, что в конце месяца выходит важный отчет по инфляции в США за август. Не факт, что ФРС будет следовать планам по возобновлению снижения ставок в следующем месяце, если цифры в нем окажутся выше ожиданий. Также очень важными для валютного рынка станут данные по занятости в США, выходящие в начале сентября. После слабых данных по NFP (ключевой экономический показатель, который отражает количество новых рабочих мест, созданных в США за последний месяц, за исключением сельского хозяйства, частных домашних хозяйств, некоммерческих организаций, госслужащих и военнослужащих. – Прим. ред.), опубликованных месяцем ранее, на эту статистику по рынку труда сейчас будет обращено наиболее пристальное внимание.

Еврозона и Китай: разные сценарии

На европейском рынке тоже не все гладко. Потребительский климат в Германии падает. Вышедший на днях индекс потребительского климата GfK по Германии (индекс отражает настроения и ожидания потребителей ФРГ) к сентябрю показал самые слабые уровни с апреля (экономические ожидания, например, упали с 10,1 до 2 пунктов).

В то же время китайская валюта набирает силу. Курс американской валюты к офшорному юаню в четверг опустился до 7,1316 юаня против 7,1820 юаня неделю назад. Текущие уровни китайской валюты самые сильные за 9 месяцев.

"Видимо, инвесторы ждут, что свежие данные Индекса деловой активности КНР, которые должны выйти на выходных, окажутся довольно сильными. Они дадут более четкие сигналы об экономических перспективах страны с учетом сохраняющейся неопределенности в торговле с США". Александр Потавин

Ожидания рынка и прогнозы

Продолжающаяся неопределенность DXY связана с торговой политикой США, где высокая вероятность сохранения или изменения тарифов создает риски для мировой экономики и валютных рынков, отмечает старший трейдер инвестиционной компании Ергазы Таубаев.

"Торговые сделки с Японией и ЕС временно снизили напряженность, но долгосрочные последствия тарифов остаются неясными". Ергазы Таубаев

Специалист подчеркивает, что хотя внутренние экономические показатели США были в целом сильными – рост ВВП пересмотрен до 3,3%, умеренная инфляция, неплохие показатели в секторе услуг и стабильная занятость – на восприятие рынка влияли ожидания инвесторов. Они связаны с политикой ФРС, которая пока не понижает ставки, но сигнализирует о возможных будущих изменениях.

"Мы ожидаем, что возможное снижение ставки уменьшает доходность американских активов, что снизит привлекательность доллара для инвесторов. Но ожидания снижения ставок уже заложены рынками". Ергазы Таубаев

Умеренное снижение ставки необязательно вызовет резкое падение доллара, особенно если экономические показатели США сохранят устойчивый рост, поясняет трейдер и добавляет: прогнозы на 2025 год предполагают, что при постепенном снижении ставок ФРС индекс доллара может оставаться в диапазоне 97-100 пунктов с очень умеренным ослаблением.

Отметим, что сегодня Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,5% годовых с коридором +/- 1 п.п. Текущее решение основано на результатах прогнозного раунда, в рамках которого обновлены прогнозы основных макроэкономических показателей и оценка баланса рисков инфляции.