Евро штурмует 600 тенге: почему растет валюта ЕС и угрожает ли это кошелькам казахстанцев

Всего за сутки евро подскочил по отношению к тенге на 1,3%, и сегодня его официальный курс составляет рекордные 601,01 тенге. В обменниках страны евро продается в среднем по 599,90 тенге, сообщает Zakon.kz.

В чем причина стремительного роста евро и каковы будут его потенциальные последствия для экономики и граждан Казахстана?

"Немецкий локомотив" и "ястребиная политика" ЕЦБ

Одним из ключевых драйверов укрепления евро стали выборы в Германии и приход к власти консервативного правительства, заявившего о планах по проведению системных реформ и перезапуску стагнирующей экономики. Эти ожидания позитивно воспринимаются рынками, укрепляя веру в будущее европейской валюты.

Параллельно с этим Европейский центральный банк (ЕЦБ) под руководством Кристин Лагард проводит взвешенную монетарную политику в условиях снижающейся инфляции. После пикового значения инфляции в еврозоне в 2023 году, в 2024-м и начале 2025 года наблюдается постепенное ее снижение, что позволяет ЕЦБ постепенно снижать ключевые процентные ставки. В марте 2025 года ставка была снижена на 0,25% и составила 2,65%, что способствует поддержке экономического роста и делает активы в евро привлекательными для инвесторов, отмечают аналитики крупнейшей банковской группы Нидерландов ING Group в своем отчете от 15 апреля 2025 года.

"ЕЦБ сохраняет готовность гибко реагировать на экономические данные, и прогнозируют дальнейшее постепенное снижение ставок, что будет способствовать укреплению курса евро и поддержке экономической стабильности в еврозоне". ING Group

Трамп, торговые войны и цикличность рынка

Не стоит сбрасывать со счетов и внешние факторы. Торговая война, развязанная США против Китая и ряда других стран, пока обходит стороной еврозону, что воспринимается как относительное преимущество. Более того, риски, связанные с торговыми войнами, заставляют ЕЦБ ужесточать свою риторику в отношении инфляции.

Кроме того, эксперты отмечают циклический спрос на "слабые" валюты. Евро, будучи перепроданным в 2024 году, сейчас закономерно отыгрывает свои позиции.

Нельзя игнорировать и фактор Дональда Трампа. Эксцентрическое поведение лидера США с его непредсказуемой экономической политикой и угрозами в адрес главы ФРС вносит элемент неопределенности на валютные рынки, ослабляя позиции доллара и косвенно поддерживая рост евро. Индекс доллара уже находится в районе трехлетних минимумов, составив на утро 22 апреля 2025 года 98,09 пункта. Паритет доллара к евро равен 1,1508 (месяц назад – 1,08)

Казахстан в зеркале растущего евро: удар по импорту и рост инфляции?

Стремительный рост курса евро несет в себе ряд потенциальных последствий для казахстанской экономики.

Удорожание импорта. Казахстан является крупным импортером товаров из стран Евросоюза, включая машины, оборудование, фармацевтику и потребительские товары. Скачок курса евро на 10,1% с начала апреля автоматически приведет к росту цен на эти товары в тенговом выражении. Аналитик ЕАБР Евгений Слепцов прогнозирует, что укрепление евро может добавить 0,2-0,3 процентных пункта к инфляции в Казахстане в ближайшие месяцы.

Смешанные сигналы для экспортеров. Для казахстанских компаний, экспортирующих товары в ЕС (преимущественно сырье), рост курса евро может увеличить их тенговую выручку, отмечает экономист.

"Однако структура экспорта в ЕС остается преимущественно сырьевой, и ключевым фактором для РК остается мировая конъюнктура цен на сырье". Евгений Слепцов

Давление на курс тенге. Резкое укрепление евро оказывает давление на курс национальной валюты. Нацбанк РК вынужден пристально следить за ситуацией и использовать доступные инструменты для сглаживания волатильности. Ранее глава Нацбанка Тимур Сулейменов заявлял о готовности к таким мерам.

"Наша политика должна быть в умеренно-жесткой зоне, с тем чтобы в 2026 году, когда правительство начнет фискальную политику "закручивать", мы имели пространство для смягчения". Тимур Сулейменов

Инвестиционные возможности с оговорками. Рост евро может сделать инвестиции в европейские активы более привлекательными, вызвав отток инвесторов из других стран, считает финансовый консультант Асет Наурызбаев.

Прогноз: евро продолжит восхождение

Большинство экспертов сходятся во мнении, что при сохранении политики ЕЦБ и неопределенности вокруг действий США тенденция укрепления евро может сохраниться в среднесрочной перспективе.

"Важно отметить, что еще в феврале пара доллар/евро торговалась ниже 1,04, а в январе приближалась к 1,02. Поэтому можно констатировать, что евро уже в марте перевыполнил план по укреплению против доллара. Теперь ждем дальнейшего восхождения до 1,2 и даже 1,25". Асет Наурызбаев

Ранее мы рассказали, что укрепление евро к доллару и, как следствие, к тенге является важным фактором, который необходимо учитывать казахстанскому бизнесу и потребителям, ведь товарооборот Казахстана с Евросоюзом за 2024 год достиг почти 50 млрд долларов.