Доллар слегка подешевел на торгах 8 апреля
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 518,57 тенге, снизившись на 0,55 тенге.
Средневзвешенный курс российского рубля подрос до 6,06 тенге (+0,03).
Средневзвешенный курс юаня на утренних торгах составил 70,89 тенге(+0,19).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 514,8-518,1 тенге, евро – по 561,9-570 тенге, рубли – по 5,9-6,04 тенге.
Мировые цены на нефть снижаются на торгах 8 апреля.
Так, стоимость июньских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 0,20%, до 64,08 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на май подешевели на 0,13%, до 60,62 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 518,31 тенге, евро – 567,96 тенге, рубля – 6,03 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 8 апреля, можно здесь.