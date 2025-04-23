Бюджет Казахстана: перевыполнение по налогам и рекордные займы

I квартал 2025 года принес приятные новости для финансового здоровья Казахстана. Исполнение республиканского бюджета демонстрирует уверенный старт, значительно опережая показатели предыдущего года, в котором были большие сложности с налоговыми сборами, сообщает Zakon.kz.

Сюрпризы первого квартала

По данным Министерства финансов РК, за первые три месяца года доходы республиканского бюджета достигли 4,98 трлн тенге. Львиная доля этой суммы, 3,10 трлн тенге, пришлась на налоговые поступления, план по которым был перевыполнен на впечатляющие 102,8%.

Детальный анализ налоговых поступлений показывает, что корпоративный подоходный налог (КПН) составил 1,02 трлн тенге, превысив план на 4,1% (104,1%). Налог на добавленную стоимость (НДС), несмотря на небольшой недобор в 4,1% (95,9% от плана), собрал солидные 1,32 трлн тенге. От акцизов поступило 28,39 млрд тенге (69,2%), а таможенные платежи показали значительное перевыполнение – 391,45 млрд тенге (113,8%).

Комментируя эти данные, финансист Андрей Чеботарев отмечает позитивную динамику:

"Первые три месяца 2025 года можно назвать даже вдохновляющими, особенно если вспомнить 2024 год, когда на протяжении всего года фиксировался значительный недобор по ключевым налогам". Андрей Чеботарев

Неналоговые поступления также набирают темп. В 2024 году по ним наблюдалось существенное перевыполнение, а за три месяца 2025 года план выполнен на 85,2%, составив 194,58 млрд тенге. Это свидетельствует о более сбалансированном подходе к планированию и исполнению по сравнению с аномально высокими показателями прошлого года.

Фото: Zakon.kz

Расходы бюджета: социальная сфера в приоритете, но есть отставания

Общие расходы бюджета за три месяца составили 5,52 трлн тенге с исполнением на уровне 85,9% от плана. Это указывает на то, что бюджетные средства расходуются активно, хотя и с некоторым отставанием от намеченных графиков по ряду статей.

Крупнейшая статья расходов традиционно приходится на социальное обеспечение – 1,5 трлн тенге с исполнением почти в 100% (99,7%). Это подчеркивает социальную ориентированность бюджета.

Расходы на здравоохранение составили 432,78 млрд тенге (52,7%), включая взнос государства в Фонд социального медицинского страхования (ФСМС) в размере 389 млрд тенге (50,6%). Образование получило 257,87 млрд тенге (81,6%). На обеспечение общественного порядка, безопасности и правовой деятельности направлено 253,13 млрд тенге (85,4%). Расходы на оборону оказались ниже запланированного – 135,74 млрд тенге (68,6%). Низкое исполнение по некоторым крупным статьям, таким как здравоохранение и оборона, может быть связано с особенностями бюджетных процедур и планированием основных затрат на более поздние периоды.

Обслуживание долга и активное заимствование

Одной из заметных тенденций первого квартала стало активное использование заимствований. Поступления займов за три месяца достигли 1,48 трлн тенге, полностью выполнив план на 100,6%. При этом основная часть пришлась на внутренние государственные займы – 1,41 трлн тенге.

Интересно, что внешние государственные займы показали исполнение в 285,3%, составив 68,2 млрд тенге. Это может свидетельствовать о реализации крупных внешних заимствований, запланированных на год, уже в первом квартале.

Обслуживание долга требует значительных средств: на эти цели потрачено 978,5 млрд тенге (100% исполнение). Погашение займов составило 901,59 млрд тенге (100% исполнение). Активное заимствование при высоких расходах на обслуживание долга является важным фактором, требующим внимания при оценке долгосрочной устойчивости бюджета.

Штрафы, санкции, пени и взыскания

Вот еще любопытные данные. Категория доходов "Штрафы, пени, санкции, взыскания" существенно перевыполнена как к плану отчетного периода (850,4%), так и к годовому бюджету (402,9%), составив 7 940,5 млн тенге. Отдельные виды штрафов, по которым в годовом плане и плане периода стоят нули, показали фактические поступления.

Трансферты из Нацфонда и фонды социального назначения

В первом квартале в бюджет поступили значительные трансферты из Национального фонда на общую сумму 1,45 трлн тенге. Из них 1,2 трлн тенге составил гарантированный трансферт, а 250 млрд тенге – целевой. Эти средства играют важную роль в финансировании бюджетных расходов, особенно при дефиците собственных доходов.

Отчет об исполнении консолидированного бюджета также дает представление о состоянии социальных фондов. Поступления в Государственный фонд социального страхования (ГФСС) составили 228,75 млрд тенге (21,3% к плану), а расходы – 288,52 млрд тенге (27,7% к плану). Фонд социального медицинского страхования (ФСМС) получил 324,44 млрд тенге (28% к плану), при этом расходы ФСМС значительно превысили поступления, составив 724,74 млрд тенге (22,2% к плану расходов). Разница между поступлениями и расходами в этих фондах указывает на необходимость их дофинансирования, в том числе через бюджет.

Взгляд в будущее

Подводя итоги, эксперты отмечают, что I квартал 2025 года показал уверенный старт для бюджета Казахстана с сильными налоговыми поступлениями. Однако активное заимствование и значительные расходы, особенно на обслуживание долга и социальную сферу, требуют внимательного мониторинга, отмечает экономист Руслан Султанов.

"Госбюджет выглядит устойчиво, но за счет низких расходов, сдержанных трансфертов и усилий регионов. Пока все хорошо, но настоящая нагрузка придет во второй половине года". Руслан Султанов

Таким образом, несмотря на позитивное начало года, фискальная политика Казахстана будет проходить проверку на прочность во второй половине 2025 года, когда основные расходы по многим статьям достигнут своего пика.

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