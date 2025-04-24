ВВП Казахстана: две трети бизнесу, одна треть – на зарплаты

Бюро национальной статистики АСПиР РК опубликовало предварительные данные о структуре валового внутреннего продукта Казахстана за январь-декабрь 2024 года, рассчитанной методом доходов, сообщает Zakon.kz.

Подсчет методом доходов отражает не объем производства, а то, как созданная в экономике стоимость распределяется между ключевыми участниками: государством, наемными работниками и собственниками капитала. Общий объем ВВП за этот период составил 134,3 трлн тенге.

Основная структура распределения доходов ВВП в 2024 году

Согласно опубликованным данным, структура ВВП по доходам за январь-декабрь 2024 года выглядит следующим образом:

валовая прибыль и валовой смешанный доход: 61,5%;

оплата труда наемных работников: 31,1%;

чистые налоги на производство и импорт: 7,4%.

Эти цифры показывают, что значительная часть созданной в экономике стоимости приходится на прибыль бизнеса и смешанный доход, составляя почти две трети ВВП. Доля, направляемая на оплату труда наемных работников, составляет менее одной трети.





Фото: Zakon.kz

Тенденции в структуре ВВП (2020-2024 годы)

Рассмотрение динамики структуры ВВП по доходам за период 2020-2024 годов (по предварительным данным 2024 года) показывает относительную стабильность основных долей:

Доля оплаты труда колебалась в пределах 30,4-31,2%, составив 31,1% в 2024 году.

Доля валовой прибыли/смешанного дохода держалась в диапазоне 60,8-61,5%, достигнув 61,5% в 2024 году.

Доля чистых налогов демонстрировала некоторый разброс: с пиком в 2022 году (8,6%) и снижением до 7,4% в 2024 году.

Эти данные указывают на то, что общая пропорция распределения доходов между трудом, капиталом и государством сохраняет определенную устойчивость в последние годы при доминирующей доле прибыли.

Распределение доходов по видам экономической деятельности

Анализ данных по видам экономической деятельности (ВЭД) детализирует, как формируются доходы в различных секторах экономики. Производство услуг вносит больший вклад в валовую добавленную стоимость (ВДС) (78 трлн тенге), чем производство товаров (47,9 трлн тенге).

В структуре оплаты труда по ВЭД наибольшие доли приходятся на оптовую и розничную торговлю (21,59%), обрабатывающую промышленность (10,65%) и образование (8,96%).

Структура доходов внутри каждой отрасли также варьируется. Например, в операциях с недвижимым имуществом прибыль/смешанный доход составляет 93,4% ВДС отрасли, а оплата труда – 6,3%. В государственном управлении, напротив, оплата труда достигает 72,3% ВДС, а прибыль/смешанный доход – 25,7%.

Как делится "экономический пирог" страны

Комментируя опубликованные данные, экономист Руслан Султанов обращает внимание на то, как фактическая структура распределения доходов в целом соотносится с заявленными государственными целями. Он напоминает, что программа повышения доходов населения до 2029 года ставила целью довести долю оплаты труда в ВВП до 36,4% уже в 2024 году. Но, по предварительным данным, фактический показатель (31,1% или 33,2% по другой методике) существенно ниже этой планки.

Специалист считает, что, несмотря на позитивную динамику экономического роста в 2024 году (+4,8%), структура распределения ВВП остается несбалансированной. Это приводит к тому, что выгоды от роста экономики распределяются неравномерно.

"Без изменения текущей модели распределения доходов экономический рост будет оставаться недостаточно инклюзивным, а рост уровня жизни граждан будет отставать от темпов экономического роста". Руслан Султанов

Для изменения ситуации и достижения устойчивого и инклюзивного роста, по мнению экономиста, требуется системная трансформация механизмов распределения доходов. В частности, он указывает на необходимость усиления налогово-бюджетной политики с целью перераспределения доходов, в том числе через стимулирование формализации занятости и поддержку секторов с более высокой долей оплаты труда.

Подводя итог, заметим, что для повышения производительности труда требуется увеличение инвестиций в развитие человеческого капитала, модернизацию производственных мощностей и внедрение цифровых технологий.

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