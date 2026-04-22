Тенге еще больше укрепился на торгах 22 апреля
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 461,37 тенге, снизившись еще на 3,23 тенге.
Курс российского рубля понизился до 6,15 тенге (-0,06).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 67,60 тенге (-0,67).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 461,4-463,9 тенге, евро – по 541,9-547,6 тенге, рубли – по 6,02-6,15.
Мировые цены на нефть снижаются 22 апреля.
Так, на Лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange) стоимость барреля нефти марки Brent, снизившись на 0,85 доллара, составила 97,63 доллара.
На Нью-Йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) нефть марки Light подешевела на 1,26 доллара США – до 88,41 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 464,73 тенге, евро – 546,57 тенге, рубля – 6,19 тенге.
