#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
464.73
546.57
6.19
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
464.73
546.57
6.19
Финансы

Тенге еще больше укрепился на торгах 22 апреля

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 22 апреля 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 461,37 тенге, снизившись еще на 3,23 тенге.

Курс российского рубля понизился до 6,15 тенге (-0,06).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 67,60 тенге (-0,67).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 461,4-463,9 тенге, евро – по 541,9-547,6 тенге, рубли – по 6,02-6,15.

Мировые цены на нефть снижаются 22 апреля.

Так, на Лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange) стоимость барреля нефти марки Brent, снизившись на 0,85 доллара, составила 97,63 доллара.

На Нью-Йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) нефть марки Light подешевела на 1,26 доллара США – до 88,41 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 464,73 тенге, евро – 546,57 тенге, рубля – 6,19 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 22 апреля, можно здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Тенге укрепился на торгах 24 апреля
15:38, 24 апреля 2025
Тенге укрепился на торгах 24 апреля
Доллар подешевел на торгах 22 апреля
15:41, 22 апреля 2025
Доллар подешевел на торгах 22 апреля
Тенге еще укрепился на торгах 6 февраля
15:41, 06 февраля 2026
Тенге еще укрепился на торгах 6 февраля
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Скандальная отставка произошла в "Актобе" после давления фанатов
15:29, Сегодня
Скандальная отставка произошла в "Актобе" после давления фанатов
Федерация футбола может ускорить смягчение скандальных лимитов в КПЛ
15:21, Сегодня
Федерация футбола может ускорить смягчение скандальных лимитов в КПЛ
Главный "актёр" UFC пригрозил Арману Царукяну
15:05, Сегодня
Главный "актёр" UFC пригрозил Арману Царукяну
Казахстан выиграл два "золота" и вышел на первое место в общем зачёте Кубка мира
14:48, Сегодня
Казахстан выиграл два "золота" и вышел на первое место в общем зачёте Кубка мира
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: