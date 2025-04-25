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Финансы

Кто в Казахстане может не платить налог на имущество

Дом, жилье, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда квартиры, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2025 13:20 Фото: freepik
В Департаменте государственных доходов по Мангистауской области сегодня, 25 апреля 2025 года, разъяснили, в каких случаях и кого освобождают от уплаты налога на имущество, сообщает Zakon.kz.

Этому послужила распространяемая в соцсетях и мессенджерах информация о якобы полном освобождении пенсионеров от уплаты налога на имущество физических лиц.

"Однако данная информация не совсем соответствует действительности. В соответствии с Налоговым кодексом РК, освобождены от уплаты налога на имущество отдельно проживающие пенсионеры, по юридическому адресу (адресу места их жительства) которых зарегистрированы исключительно пенсионеры, в пределах 1000-кратного размера месячного расчетного показателя от общей стоимости всех объектов налогообложения. При расчете используется размер МРП, установленный законом о республиканском бюджете и действующий на 1 января соответствующего финансового года".ДГД по Мангистауской области

Кроме того, как уточнили в департаменте, подлежат освобождению от уплаты налога на имущество физических лиц следующие лица:

  1. В пределах 1000-кратного размера месячного расчетного показателя – герои Советского Союза, герои Социалистического Труда, лица, удостоенные званий "Халық қаһарманы", "Қазақстанның Еңбек Epi", награжденные орденом Славы трех степеней и орденом "Отан", многодетные матери, удостоенные звания "Мать-героиня", награжденные подвеской "Алтын алқа;
  2. В пределах 1500-кратного размера месячного расчетного показателя – ветераны Великой Отечественной войны, ветераны, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, и ветераны боевых действий на территории других государств, лица, награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, а также лица, проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, лица с инвалидностью, а также иные лица, установленные пунктом 2 статьи 526 Налогового кодекса.

"Срок уплаты налога на имущество физических лиц за 2024 год истекает 1 октября 2025 года", – напомнили в ДГД по Мангистауской области.

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, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2025 13:20
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О том, как вернуть ошибочно уплаченную сумму налога, можете узнать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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