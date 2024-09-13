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Банк России может повысить базовую ставку в сентябре

рубль, базовая ставка, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 13:25 Фото: Freepik
Сегодня Российский центробанк планирует принять очередное решение по базовой ставке. Какого решения ожидают эксперты, в материале Zakon.kz.

Заседание Банка России по базовой ставке станет одним из важных событий для финансовых рынков сегодня, сообщают в Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

Отмечается, что годовая инфляция в РФ в августе немного замедлилась – до 9,05% с 9,13% в июле и при таргете в 4%.

"Ряд аналитиков прогнозируют повышение ставки до 19% годовых с текущего уровня 18%". АФК

Добавим, что Европейский центральный банк решил снизить три ключевые базовые ставки на заседании 12 сентября.

В официальном сообщении Центробанка уточняется, что совет управляющих принял решение снизить ставку по депозитам на 25 базисных пунктов. При этом спред между ставкой по маржинальному кредитованию и ставкой по основным операциям рефинансирования останется неизменным и составит 25 базисных пунктов.

Таким образом, ставка по депозитам будет снижена до 3,50%, процентные ставки по основным операциям рефинансирования и маржинальным кредитам снизятся до 3,65% и 3,90%, соответственно. Изменения, по данным европейского финансового регулятора, вступят в силу с 18 сентября 2024 года.

В августе Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 14,25% годовых с коридором +/– 1 процентный пункт. Отметим, что с начала года базовая ставка снизилась на 1% с 15,25% в январе.

Также ранее Zakon.kz сообщал, как может измениться базовая ставка в Казахстане в ближайшие два года.

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