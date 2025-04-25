Новые обменники могут появиться в Казахстане

Первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Каныш Тулеушин 25 апреля 2025 года в кулуарах Astana Hub рассказал, как в Казахстане планируют упростить оборот цифровых активов, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что сейчас министерство совместно с другими госорганами ведет работу по либерализации оборота цифровых активов на территории Казахстана.

"В первую очередь будет либерализован рынок из провайдеров цифровых активов, которые лицензированы в юрисдикции МФЦА. Будут специальные обменные пункты, которые также будут лицензированы в МФЦА. Рынок будет очень открыт и либерализован. Я думаю, мы массово увидим в ближайшее время торговлю или оборот цифровыми активами. Общие поправки и нормы будут приняты до конца этого года", – озвучил Каныш Тулеушин.

По его словам, либерализация касается также и майнинговых компаний.

"Активно будут предоставлены условия для собственной генерации. То есть крупные майнинговые компании смогут развернуть свои мощности, которые они могут разделять и использовать на собственные нужды, а также предоставлять в общую сеть. Мы думаем, что с помощью этих мер сможем открыть рынок и стать одним из лидеров. Это большая польза для Казахстана, поскольку мы привлечем большую часть инвестиций. Вы знаете, что у нас достаточно недорогая цена за электроэнергию. У нас хорошие мощности. Поэтому Казахстан находится в очень выгодной позиции для того, чтобы стать лидером в регионе и предоставлять крупные услуги другим странам", – озвучил он.

Каныш Тулеушин также отметил, что физические лица, желающие осуществлять оборот цифровых активов, смогут обращаться в МФЦА.

"Получив там лицензию, у них будет полное законное основание осуществлять торговлю, закуп и продажу. Это то, к чему мы привыкли в валютном регулировании – аналогичная ситуация. Только, открывая эти возможности, мы выводим из серой зоны тех, кто раньше осуществлял деятельность на нелицензированных зарубежных и непонятных платформах. Во-первых, мы будем видеть, кто и как осуществляет торговлю, чтобы не было нелегального вывоза капитала. Но в то же время мы сможем активно привлечь инвестиции в эту область", – продолжил вице-министр.

Он также озвучил, что такие обменники будут как обычные – такие уже есть, например, в Стамбуле. Условно: как покупается валюта, так же можно будет купить и криптовалюту.



14 марта 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев поручил срочно принять меры для легализации цифровых активов. По его словам, цифровая трансформация экономики должна стать ключевым фактором усиления конкурентоспособности Казахстана.