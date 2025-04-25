Казахстан закупил чипы для суперкомпьютера

Первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Каныш Тулеушин 25 апреля 2025 года в кулуарах Astana Hub рассказал о текущем статусе построения суперкомпьютера в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер рассказал, что уже завезена первая партия чипов L40 от Nvidia.

"По стоимости – это недорогие чипы. По мощности – они достаточно низкие. Это то, что разрешалось в первую очередь брать. Поэтому мы воспользовались этой возможностью, чтобы какие-нибудь небольшие модели тренировать на нем. В ближайшее время мы хотим привезти H-200. Это более мощные чипы. Мы ожидаем, что в ближайшие 3-4 месяца они будут завезены на территорию Казахстана и установлены", – озвучил Каныш Тулеушин.

По его словам, чипы будут установлены на базе ЦОДа, который соответствует всем требованиям безопасности.

"Мы также проанализировали потребность рынка, экспертов, ученых, компаний. Потребность намного превышает то, что мы сегодня завозим. Поэтому, я думаю, на этом тоже не будем останавливаться. Будем смотреть на будущий закуп в ближайшее время", – сказал первый вице-министр.

Также журналисты уточнили, были ли предложены компании Nvidia какие-то особенные условия для Казахстана при покупке чипов.

"Мы в процессе заключения соглашения с одним из глобальных поставщиков таких чипов. Самое главное, что мы получили разрешение от регулятора на импорт оборудования. Потребность в чипах очень большая, и превышает то, что мы уже закупили. Есть одна компания, резидент Astana Hub, которой уже нужно более 64 серверов для своей деятельности. Но мы ориентируемся на весь рынок", – ответил Каныш Тулеушин.

По его словам, чипы – это условный компьютер, который позволяет быстрее делать большие расчеты, чем простой компьютер.

"Поэтому он называется суперкомпьютером. Например, сгенерировать из текста видео на простых компьютерах невозможно сделать за короткое время. Такие технологии позволяют делать это очень быстро. Если совсем простыми словами объяснять", – дополнил первый вице-министр.

31 октября 2024 года министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев заявлял, что создание суперкомпьютера – сложная задача и купить необходимые чипы проблематично.