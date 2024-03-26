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Когда в Казахстане появится суперкомпьютер

МЦРИАП, цифровизация, развитие , фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2024 15:52 Фото: freepik
Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Каныш Тулеушин 26 марта рассказал, когда в Казахстане может появиться суперкомпьютер, передает корреспондент Zakon.kz.

Каныш Тулеушин сообщил, что создание суперкомпьютера включает три этапа.

"По мере потребности мы формируем и ведем работу по суперкомпьютеру в три этапа. Мы уже закупаем чипы, мы для этого создали совместные предприятия между "Самрук-Казына" и предприятием G42, которые запустят суперкомпьютер уже в этом году", – сказал он.

При этом на слайдах указано, что на третьем этапе предусматривается строительство ЦОДа с суперкомпьютером. Проект финансируется ОАЭ. Казахстан предоставляет землю и электроэнергию.

Директор Департамента развития электронной промышленности и индустрии цифровых активов Гиззат Байтурсынов исключил риски утечки данных казахстанцев.

"Для разработки чего-либо с использованием искусственного интеллекта, требуются две вещи. Первая – вычислительные мощности, второе – данные. Суперкомпьютер с помощью наших зарубежных партнеров (компании G42) собираемся в 2024 году уже запустить. И все вычислительные мощности, которые у нас будут, мы будем предоставлять для разработки и применения искусственного интеллекта в отраслях и в государственных органах. Утечки данных мы исключаем", – отметил он.

7 февраля Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства РК отметил, что в Казахстане важно продолжать цифровизацию экономики, внедрение искусственного интеллекта. Страна, по его мнению, должна привлечь "цифровых кочевников" со всего мира. Тогда же он рассказал о необходимости создания в Казахстане суперкомпьютера.

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