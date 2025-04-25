#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
517.16
588.48
6.23
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
517.16
588.48
6.23
Финансы

Курсы валют на выходные дни: 26 и 27 апреля

торги на бирже, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2025 17:10 Фото: pixabay
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 25 апреля 2025 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 514,98 тенге, снизившись на 2,12 тенге.

Средневзвешенный курс евро понизился до 584,15 тенге (-4,06).

Средневзвешенный курс российского рубля снизился до 6,20 тенге (-0,02).

Средневзвешенный курс юаня на утренних торгах составил 70,75 тенге (-0,16).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 515-517 тенге, евро – по 583,5-587,5 тенге, рубли – по 6,07-6,19 тенге. 

Утром 25 апреля Национальный банк установил курс доллара в 517,16 тенге, евро – 588,48 тенге, рубля – 6,23 тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Новые обменники могут появиться в Казахстане
Финансы
16:56, Сегодня
Новые обменники могут появиться в Казахстане
Ключевая ставка в России сохраняется: что это значит для экономики Казахстана
Финансы
15:44, Сегодня
Ключевая ставка в России сохраняется: что это значит для экономики Казахстана
Курс доллара еще снизился на торгах 25 апреля
Финансы
15:38, Сегодня
Курс доллара еще снизился на торгах 25 апреля
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: