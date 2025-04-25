Курсы валют на выходные дни: 26 и 27 апреля
Фото: pixabay
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 25 апреля 2025 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 514,98 тенге, снизившись на 2,12 тенге.
Средневзвешенный курс евро понизился до 584,15 тенге (-4,06).
Средневзвешенный курс российского рубля снизился до 6,20 тенге (-0,02).
Средневзвешенный курс юаня на утренних торгах составил 70,75 тенге (-0,16).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 515-517 тенге, евро – по 583,5-587,5 тенге, рубли – по 6,07-6,19 тенге.
Утром 25 апреля Национальный банк установил курс доллара в 517,16 тенге, евро – 588,48 тенге, рубля – 6,23 тенге.
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