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Финансы

Курсы валют на выходные дни: 26 и 27 июля

Доллары и евро, евро и доллары, разная валюта, евро, европейская валюта, евро банкноты, обмен валют, курс евро, доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2025 17:09 Фото: pexels
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 25 июля 2025 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 544,95 тенге, поднявшись на 2,87 тенге.

Средневзвешенный курс евро вырос до 639,18 тенге (+1,01).

Средневзвешенный курс российского рубля составил 6,85 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 76,06 тенге (+0,49).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 544,7-547,4 тенге, евро – по 638-643 тенге, рубли – по 6,77-6,89 тенге. 

Утром 25 июля Национальный банк установил курс доллара в 541,93 тенге, евро – 636,71 тенге, рубля – 6,83 тенге.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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