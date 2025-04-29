В Казахстане утвердили учетную политику для госучреждений
Учетная политика определяет принципы, основы, положения, правила и практику, применяемую государственными учреждениями при составлении и представлении финансовой отчетности, которая является для всех государственных учреждений единой.
Принципами ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности являются начисление и непрерывность деятельности.
Принцип начисления обеспечивается признанием результатов операций по факту их совершения независимо от времени оплаты.
Принцип непрерывности деятельности означает, что государственное учреждение имеет намерение работать в обозримом будущем, не будет необходимости ликвидации или существенного сокращения масштабов деятельности.
Основными качественными характеристиками финансовой отчетности являются понятность, уместность, достоверное представление, сопоставимость, своевременность и проверяемость.
Как поясняется, уместность – информация является уместной для пользователей, принимающих решения, и помогает им оценивать события, подтверждать или исправлять их прошлые оценки.
Сопоставимость – возможность сравнивать информацию за разные периоды и различных государственных учреждений. Финансовые результаты аналогичных операций осуществляются по единой для всех государственных учреждений методологии.
Достоверное представление – информация, которая достоверно представляет собой экономическое или иное явление, отражает суть лежащей в основе сделки, другое событие, деятельность или обстоятельство, которые не обязательно всегда совпадают с их правовой формой.
Проверяемость – качество информации, которое помогает заверить пользователей в том, что информация, содержащаяся в финансовой отчетности, достоверна.
Понятность – информация, предоставляемая в финансовой отчетности, понятна пользователям.
Своевременность – доступность информации для пользователей, прежде чем она утратит свою полезность для целей подотчетности и принятия решений.
Также утверждены:
- элементы финансовой отчетности и их признание;
- правила составления финансовой отчетности;
- организация бухгалтерского учета и т.д.
Приказ вводится в действие с 9 мая 2025 года.
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