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Финансы

В Казахстане утвердили учетную политику для госучреждений

Аудит, расчет, аудитор, юридическая проверка, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2025 09:15 Фото: freepik
Приказом министра финансов РК от 24 апреля 2025 года утверждена учетная политика, сообщает Zakon.kz.

Учетная политика определяет принципы, основы, положения, правила и практику, применяемую государственными учреждениями при составлении и представлении финансовой отчетности, которая является для всех государственных учреждений единой.

Принципами ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности являются начисление и непрерывность деятельности.

Принцип начисления обеспечивается признанием результатов операций по факту их совершения независимо от времени оплаты.

Принцип непрерывности деятельности означает, что государственное учреждение имеет намерение работать в обозримом будущем, не будет необходимости ликвидации или существенного сокращения масштабов деятельности.

Основными качественными характеристиками финансовой отчетности являются понятность, уместность, достоверное представление, сопоставимость, своевременность и проверяемость.

Как поясняется, уместность – информация является уместной для пользователей, принимающих решения, и помогает им оценивать события, подтверждать или исправлять их прошлые оценки.

Сопоставимость – возможность сравнивать информацию за разные периоды и различных государственных учреждений. Финансовые результаты аналогичных операций осуществляются по единой для всех государственных учреждений методологии.

Достоверное представление – информация, которая достоверно представляет собой экономическое или иное явление, отражает суть лежащей в основе сделки, другое событие, деятельность или обстоятельство, которые не обязательно всегда совпадают с их правовой формой.

Проверяемость – качество информации, которое помогает заверить пользователей в том, что информация, содержащаяся в финансовой отчетности, достоверна.

Понятность – информация, предоставляемая в финансовой отчетности, понятна пользователям.

Своевременность – доступность информации для пользователей, прежде чем она утратит свою полезность для целей подотчетности и принятия решений.

Также утверждены:

  • элементы финансовой отчетности и их признание;
  • правила составления финансовой отчетности;
  • организация бухгалтерского учета и т.д. 

Приказ вводится в действие с 9 мая 2025 года. 

Ранее мы рассказали, что утверждены Правила составления и представления бюджетной заявки на 2025 финансовый год.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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