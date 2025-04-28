Как составить бюджетную заявку на 2025 год: утверждены правила

Министр финансов РК приказом от 21 апреля 2025 года утвердил Правила составления и представления бюджетной заявки на 2025 финансовый год, сообщает Zakon.kz.

Основной целью составления бюджетной заявки является обоснование объемов расходов при разработке проектов республиканского и местных бюджетов на базе количественной и финансовой информации о необходимых ресурсах и результатах выполнения бюджетных программ.

Бюджетная заявка составляется на основе:

лимитов расходов администраторов бюджетных программ;

проекта плана развития государственных органов или проекта изменений и дополнений в планы развития государственных органов;

проектов бюджетных программ администраторов бюджетных программ;

единой бюджетной классификации РК, составляемой центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию;

бюджетной заявки истекшего планового периода;

отчета о реализации плана развития государственных органов за отчетный финансовый год;

натуральных норм.

Бюджетная заявка составляется в пределах лимитов расходов администраторов бюджетных программ.

При превышении объемов расходов, предусмотренных бюджетной заявкой, установленных лимитов расходов администраторов бюджетных программ, бюджетная заявка подлежит возврату администратору бюджетных программ без рассмотрения.

Администратор бюджетных программ представляет приведенную в соответствие с лимитами бюджетную заявку в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию или местный уполномоченный орган по государственному планированию в течение пяти рабочих дней с даты ее возврата.

Указывается, что в бюджетной заявке отражается реальная и полная информация о бюджетных программах, собранная на основе объективных характеристик каждой бюджетной программы.

Бюджетная заявка включает в себя:

расчеты по видам расходов по каждой бюджетной программе администратора республиканских бюджетных программ, за исключением текущих административных расходов государственных органов и базовых расходов по перечню, определенному центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию, с описанием влияния заявленного финансирования на достижение показателей результатов бюджетных программ;

расчеты по видам расходов по каждой бюджетной программе администратора местных бюджетных программ, с описанием влияния заявленного финансирования на достижение показателей результатов бюджетных программ;

информацию о полученных и использованных связанных грантах по состоянию на 1 января текущего финансового года с обязательной разбивкой суммы связанных грантов по направлениям расходования;

информацию о полученных и использованных несвязанных грантах по состоянию на 1 января текущего финансового года;

прогноз поступлений и расходов денег от реализации государственными учреждениями товаров (работ, услуг), остающихся в их распоряжении;

отчет по итогам мониторинга бюджетных инвестиционных проектов, включая целевые трансферты на развитие, по итогам первого квартала текущего финансового года;

пояснительную записку;

сводный перечень бюджетных программ и сводную таблицу расходов по текущим бюджетным программам и бюджетным программам развития, включающие базовые расходы и расходы на новые инициативы;

утвержденное на текущий год штатное расписание и проект штатного расписания на планируемый период центральных государственных органов, его ведомств, территориальных органов, подведомственных государственных учреждений, в том числе структурных подразделений центрального аппарата, ведомств и их территориальных органов; штатное расписание исполнительных органов, финансируемых из соответствующих местных бюджетов, и подведомственных им государственных учреждений в случае их изменения;

решение уполномоченной комиссии по рассмотрению вопросов привлечения в государственные органы иностранных работников и трудовые договоры, заключенные с иностранными работниками, привлеченными в государственный орган РК;

проекты бюджетных программ по целевым трансфертам или кредитам из вышестоящего бюджета, согласованные с местными исполнительными органами области, города республиканского значения, столицы, в случае выделения целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета в областные бюджеты, бюджеты города республиканского значения, столицы, отчет о достигнутых прямых и конечных результатах за счет использования целевых трансфертов в соответствии с бюджетными программами (подпрограммами);

проекты бюджетных программ по целевым трансфертам или кредитам из вышестоящего бюджета, согласованные с местными исполнительными органами района, в случае выделения целевых трансфертов на развитие из областного бюджета в районный (города областного значения) бюджет, в том числе целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета, выделяемых в областные бюджеты и подлежащих дальнейшему распределению в районные бюджеты, отчет о достигнутых прямых и конечных результатах за счет использования целевых трансфертов в соответствии с бюджетными программами (подпрограммами);

проекты бюджетных программ по целевым трансфертам или кредитам из вышестоящего бюджета, согласованные с аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа, в случае выделения целевых трансфертов на развитие из районного (города областного значения) бюджета в бюджеты города районного значения, села, поселка, сельского округа, в том числе целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета, выделяемых в областные, районные бюджеты и подлежащих дальнейшему распределению в бюджеты города районного значения, села, поселка, сельского округа, отчет о достигнутых прямых и конечных результатах за счет использования целевых трансфертов в соответствии с бюджетными программами (подпрограммами);

проект нормативного правового акта, требующего дополнительных расходов или сокращения поступлений бюджета, в случае если администратор бюджетных программ предлагает разработать или внести изменения и дополнения в нормативные правовые акты;

заключение Министерства юстиции РК о целесообразности разработки законопроектов и соответствия Перспективному плану законопроектных работ правительства РК;

инвестиционные предложения с заключениями соответствующих экспертиз;

технико-экономическое обоснование бюджетного инвестиционного проекта, за исключением проектов, не требующих разработки технико-экономического обоснования, положительное заключение государственной или комплексной вневедомственной экспертизы предпроектной (технико-экономических обоснований) и проектной (проектно-сметной) документации на строительство, положительное экономическое заключение по бюджетному инвестиционному проекту уполномоченного органа по государственному планированию;

расчет стоимости строительства, письмо-согласование о результатах расчета лимита сметной стоимости объекта по пилотным инвестиционным бюджетным проектам, планируемым к реализации в рамках строительства объектов в отраслях здравоохранения, образования, жилищного строительства в городе Астане, Жамбылской и Северо-Казахстанской областях согласно порядка разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения, технико-экономического обоснования, финансово-экономического обоснования государственного инвестиционного проекта, формирования портфеля государственных инвестиционных проектов и отбора государственных инвестиционных проектов, определяемого центральным уполномоченным органом по бюджетной политике в области государственных инвестиционных проектов;

положительное заключение на конкурсную документацию проекта государственно-частного партнерства или бизнес-плана к проекту государственно-частного партнерства при прямых переговорах по определению частного партнера и положительное решение соответствующей бюджетной комиссии для планирования расходов первого года реализации проекта, договор государственно-частного партнерства, подписанный и зарегистрированный в установленном законодательством РК порядке, для планирования расходов на последующие годы реализации проекта;

стратегические документы развития юридических лиц в случае планирования бюджетных инвестиций посредством участия государства в их уставном капитале;

информацию о реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектах субъектов квазигосударственного сектора с указанием источников финансирования (бюджетные, заемные, собственные и другие);

финансово-экономическое обоснование бюджетных инвестиций, осуществляемых посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц, положительное экономическое заключение уполномоченного органа по государственному планированию по нему;

информацию по реализованным, реализуемым и планируемых к реализации инвестиционным проектам, планируемым к реализации посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц по форме, согласно порядка разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения, технико-экономического обоснования, финансово-экономического обоснования государственного инвестиционного проекта, формирования портфеля государственных инвестиционных проектов и отбора государственных инвестиционных проектов, определяемого центральным уполномоченным органом по бюджетной политике в области государственных инвестиционных проектов;

заключение межведомственной комиссии по рассмотрению целесообразности проведения исследований по темам, предлагаемым администраторами республиканских бюджетных программ;

заключение государственной научной и научно-технической экспертизы научных исследований по темам, предлагаемым администраторами республиканских бюджетных программ;

заключения отраслевых государственных органов по обоснованности и эффективности тем тематических исследований государственных органов и совместных исследований;

заключение уполномоченного органа по государственному планированию о целесообразности бюджетного кредитования по бюджетным программам, предлагаемым администратором бюджетных программ к реализации посредством бюджетного кредитования;

заключение уполномоченного органа в сфере информатизации при планировании администраторами бюджетных программ расходов на государственные закупки товаров, работ, услуг в сфере информатизации;

документ, подтверждающий согласие главой государства либо по его уполномочию с Администрацией президента РК на увеличение штатной численности администратора бюджетных программ;

предложения на оказание отдельных государственных услуг, реализацию бюджетных инвестиционных проектов и выполнение других задач, направленных на обеспечение социально-экономической стабильности государства и (или) социально-культурного развития государства в форме государственного задания и положительные заключения Национальной палаты предпринимателей РК и антимонопольного органа;

решения попечительских советов автономных организаций образования при планировании расходов по бюджетной программе, направленной на вложение целевого вклада;

паспорт на проведение форума, семинара, конференции;

оценка экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование или увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии;

протоколы ведомственных бюджетных комиссий;

информация о неиспользованных субъектом квазигосударственного сектора средствах экономии, находящихся на контрольных счетах наличности по итогам предыдущих бюджетных инвестиций, или средствах экономии, не возвращенных в бюджет по состоянию на 1 января и 1 апреля текущего финансового года;

текущего финансового года; другую необходимую информацию, запрашиваемую центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию или местным уполномоченным органам по государственному планированию, в соответствии с законодательством республики.

Приказ вводится в действие с 6 мая 2025 года и действует до 31 декабря 2025 года.

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