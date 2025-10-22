КЭИ Казахстана достиг 109,1%, но эксперты предупреждают о рисках

Краткосрочный экономический индикатор (КЭИ) Казахстана зафиксировал исторический максимум. По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, за январь-сентябрь 2025 года он составил 109,1% к аналогичному периоду 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Анализ динамики КЭИ (важного барометра состояния экономики, рассчитываемого на основе роста шести ведущих отраслей, составляющих более 60% ВВП) показывает, что уровень в 109,1% является пиковым с начала 2022 года.

В чем качество роста?

Главными стимулами этого подъема за девять месяцев стали:

Транспорт и складирование (+21,2%) – мощнейший скачок, обусловленный ростом контейнерных перевозок и транзитным значением Казахстана.

(+21,2%) – мощнейший скачок, обусловленный ростом контейнерных перевозок и транзитным значением Казахстана. Строительство (+14,9%) – результат реализации инфраструктурных и жилищных проектов.

(+14,9%) – результат реализации инфраструктурных и жилищных проектов. Торговля (+8,8%) – показатель устойчивого внутреннего спроса.

(+8,8%) – показатель устойчивого внутреннего спроса. Промышленность (+7,4%) – рост связан с увеличением добычи и расширением переработки.

(+7,4%) – рост связан с увеличением добычи и расширением переработки. При этом сохраняются более умеренные темпы в cельском хозяйстве (+4,4%) и связи (+3,9%).

Картина по регионам отражает существенное различие в темпах.

Абсолютные лидеры: Астана (+19,4%), Туркестанская область (+14,8%) и Шымкент (+13,7%).

Астана (+19,4%), Туркестанская область (+14,8%) и Шымкент (+13,7%). Регионы отставания: Восточно-Казахстанская область (-2,2%) и область Улытау (-0,9%).

В общем, рост КЭИ на 9,1% впечатляет, но, как отмечает экономист Руслан Султанов, главный вопрос – в чем качество этого роста?

"Если его основные стимулы – транспорт, стройка и торговля, то экономика по-прежнему опирается на объем, а не на эффективность. Такой рост способен обеспечить занятость и краткосрочную динамику, но он не гарантирует устойчивости в долгосрочной перспективе". Руслан Султанов

Для перехода к качественному росту, по мнению аналитика, необходим системный сдвиг от экстенсивного строительства к энергоэффективным и инновационным проектам; от транспортного бума – к созданию добавленной стоимости; от количественного увеличения ВВП – к росту производительности труда.

Фото: Zakon.kz

Сравнение динамики: апрель vs. сентябрь 2025 года

Сравнение данных показывает, что во втором и третьем кварталах произошло заметное общенациональное ускорение, подводящее итог общему росту.

Наиболее позитивный сдвиг произошел в торговле, чей рост ускорился с +6,3% в I квартале до +8,8% к сентябрю. Сектор связи, впервые показав снижение на -0,4% в начале года, вышел в уверенный плюс +3,9%. Промышленность также набрала обороты (с +6,7% до +7,4%). Замедление произошло только в строительстве (с +16,9% до +14,9%), в то время как транспорт и складирование удержали очень высокий темп.

Три "локомотива" роста – Астана, Туркестанская область и Шымкент – хоть и немного замедлили абсолютные темпы, зафиксированные в I квартале, сохранили свое лидерство и продолжают вносить наибольший вклад в экономику страны.

К примеру, Астана показала в I квартале +24,7% (за счет взрывного роста строительства +81,6% и транспорта +62,6%), а к сентябрю темп составил +19,4%. Туркестанская область снизила темп с +17,5% до +14,8%, а Шымкент – с +16,5% до +13,7%.

Спад в Восточно-Казахстанской области замедлился с -7,7% в I квартале до -2,2% к сентябрю. Однако область Улытау углубила спад (с -0,2% до -0,9%), что во многом связано с продолжающимся падением в строительстве.

Ранее мы рассказали, в каких регионах Казахстана самая большая инфляция.