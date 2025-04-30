Стоит ли казахстанцам инвестировать в юань: анализ возможностей и рисков

Стремительный рост китайских онлайн-площадок и общего товарооборота с КНР заставляет казахстанцев все чаще задумываться: а не пора ли присмотреться к юаню не только для расчетов, но и для инвестиций? О рисках и перспективах юаневых вложений – в материале Zakon.kz.

Юань в Казахстане: ловушка или золотая жила?

Вот простой пример. За прошедший год юань продемонстрировал уверенный рост к тенге. С 61,88 тенге за юань 30 марта 2024 года его курс поднялся до 70,45 тенге к 30 марта 2025 года. Это увеличение на 13,85% заставляет задуматься о потенциале китайской валюты как инвестиционного инструмента.

Интерес к китайской валюте в Казахстане не случаен. Он подпитан двумя мощными трендами, отраженными в статистике:

Торговый бум с Поднебесной. Казахстан и Китай – ключевые экономические партнеры. В 2024 году общий объем товарооборота Китая со странами Центральной Азии составил 94,8 млрд долларов США, при этом на Казахстан пришлось более 46% всего этого объема – 43,8 млрд долларов. Растет и логистика: транзит через Казахстан в контейнерах на Европу вырос на 43%. Увеличение торговых потоков неизбежно ведет к росту спроса на юань для взаиморасчетов и инвестиций.

Китайский онлайн-штурм. Китайские торговые платформы стали неотъемлемой частью потребительской корзины казахстанцев. Объем онлайн-торговли в Казахстане, по данным МТИ РК, за четыре года вырос в пять раз, достигнув в 2024 году 3 трлн тенге, а к 2029 году, по прогнозам, превысит 9 трлн тенге. Миллионы заказов оплачиваются, прямо или косвенно, в юанях, делая китайскую валюту все более привычной.

Финансовый сектор не отстает. Важным шагом стало разрешение Казахстанской фондовой биржи (KASE) с марта 2025 года на торговлю ценными бумагами (акциями и облигациями) за юани. Торги юанем на KASE также показывают уверенную динамику: объем торгов по паре CNY/KZT за первые семь месяцев 2024 года составил 3 404,1 млн юаней, продемонстрировав рост на 34,8% относительно января-июля 2023 года. При этом объем нетто-продаж юаней через обменники за январь-ноябрь 2024 года превысил 1,3 млрд тенге, показав рост на 39,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Фото: Zakon.kz

Китайский дракон тянется к тенге

Несмотря на привлекательность, инвестиции в юань сопряжены с рядом серьезных рисков.

Волатильность "управляемого" курса. Курс юаня находится под контролем Народного банка Китая, и решения регулятора могут приводить к внезапным и значительным колебаниям. Так, например, средний официальный курс юаня в декабре 2024 года составлял 71,38 тенге, увеличившись за месяц на 3,9% и на 11,4% по сравнению с декабрем 2023 года. А немного ранее – во втором квартале 2024 года был отмечен самый низкий средний курс – 61,82 тенге за юань.

Низкая ликвидность. Несмотря на рост объема торгов CNY/KZT на KASE, их объем существенно уступает торгам основными валютными парами. Да, ликвидность по юаню выше, чем по менее распространенным валютам, но ниже, чем по доллару и рублю, что может создавать проблемы при попытке быстро и выгодно купить или продать значительные объемы валюты или ценных бумаг.

Эхо геополитики. Санкции, торговые войны и изменения в геополитической обстановке могут напрямую влиять на курс юаня и доступность инструментов для инвестирования.

Успеть схватить юань или сгореть в костре волатильности?

Старший трейдер инвестиционной компании Ергазы Таубаев дает несколько рекомендаций начинающим инвесторам.

Вы осторожны? Главное – внимательно следить за курсом (средний курс в декабре 2024 года составлял 71,38 тенге, но были и более низкие значения, например, 61,82 тенге во втором квартале 2024 года) и сравнивать ставки.

Согласно данным Нацбанка, официальные обменные курсы китайского CNY в 2025 году по месяцам были следующими:

Январь: 71,87 тенге

Февраль: 69,58 тенге

Март: 68,68 тенге

Готовы рискнуть? Изучите биржевую статистику. Для инвесторов, готовых принять больший риск ради потенциально более высокой доходности, торговля облигациями и акциями в юанях может стать интересным направлением.

"Учитывайте, что объемы торгов по CNY/KZT, хотя и растут, все же пока уступают основным парам, что влияет на ликвидность. Требуется глубокий анализ рынка и понимание соотношения объемов торгов". Ергазы Таубаев

Просто покупаете в Китае? Платите в юанях. Если вы активно используете китайские маркетплейсы, прямая оплата в юанях (при наличии такой возможности у банка или платежной системы) может сэкономить на двойной конвертации и избежать потерь на разнице курсов.

Инвестирование в юань в Казахстане перестает быть экзотикой и становится рабочим инструментом. Для тех, кто стремится диверсифицировать свои активы и учесть растущее влияние Китая, юань определенно заслуживает внимания, резюмирует эксперт.

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