Почему казахстанцам стоит следить за юанем
Почему растет юань?
Вчера офшорный юань укрепился до 6,9228 за доллар – это самый высокий уровень с апреля 2023 года. Сегодня на рынке Forex юань торгуется по 6,8553 к доллару, а платформа Investing утверждает, что за три месяца доллар просел к юаню на 3,13%, а за полгода – на 4,19%.
Причины укрепления понятны:
- ослабление доллара;
- улучшение отношений США и Китая;
- устойчивый валютный рынок КНР;
- стратегия постепенной интернационализации юаня.
Все это указывает на то, что Народный банк Китая предпочитает более плавное укрепление. Фиксированный курс в четверг оказался на 610 пунктов ниже среднего прогноза трейдеров и аналитиков, указывает Bloomberg.
По данным Банка международных расчетов (BIS), мировой оборот операций с юанем достиг 817 млрд долларов в день. Его доля в глобальных валютных операциях выросла до 8,5% против 7% в 2022 году. Юань остается пятой валютой мира по объему торгов и сокращает отставание от фунта стерлингов.
Примечание Zakon.kz. Офшорный юань (CNH) – это юань, который торгуется за пределами материкового Китая, прежде всего в Гонконге, Сингапуре и Лондоне. Он отличается от офшорного юаня (CNY) – валюты, которая обращается внутри материкового Китая и сильнее контролируется Народным банком Китая. Офшорный юань чаще реагирует быстрее на новости, санкции, торговые переговоры и динамику доллара. Поэтому, когда пишут, что "офшорный юань достиг максимума", речь идет о международном рыночном сегменте.
А как на курс юаня реагирует тенге?
Теперь попробуем отделить глобальную динамику от локальной. Важно понимать: укрепление к доллару и рост к тенге – разные процессы. В первом случае речь идет о глобальной валютной политике Китая и позиции доллара. Во втором – о состоянии тенге и торговых потоках Казахстана.
27 февраля 2025 года юань стоил 69,07 тенге. 27 февраля 2026 года – 73,57 тенге. Рост за год составил 4,50 тенге, или 6,51% за год.
Это умеренная динамика. Юань к тенге вырос, но не продемонстрировал резкого скачка.
Почему юань важен именно для Казахстана
Китай – один из ключевых торговых партнеров Казахстана. И роль юаня в расчетах постепенно усиливается. В обрабатывающей промышленности расчеты в юанях достигают 19,2%, в строительстве – 23,5%.
В 2025 году Банк Развития Казахстана впервые разместил еврооблигации в китайских юанях на сумму 2 млрд CNY под 3,35% годовых. Книга заявок составила 4,9 млрд юаней – более чем в 2,5 раза выше предложения.
Это означает, что юань становится инструментом фондирования и расчетов, а не только валютой внешней торговли.
Тем не менее, юань не занял еще значимого места в валютных предпочтениях казахстанцев. По данным Нацбанка РК о нетто-операциях по покупке и продаже наличной иностранной валюты через обменные пункты и банки за январь 2026 года, объем операций с юанем составил всего 85,2 млн тенге. Сравните операции с долларом: 150,3 млрд тенге. Это означает, что юань в структуре розничного спроса населения пока занимает минимальную долю. Он не является массовой валютой накопления, как доллар, и используется ограниченно – преимущественно в крупных городах и регионах, связанных с торговлей с Китаем.
Стоит ли инвестировать в юань?
Юань можно рассматривать как спекулятивный инструмент, хотя его курс управляется Народным банком Китая. Но у него есть несколько преимуществ:
- стабильность;
- поддержка со стороны второй экономики мира;
- растущая роль в международных расчетах;
- укрепление позиций в Центральной Азии.
Если вы планируете поездку в Китай или ведете бизнес с КНР, держать часть средств в юанях логично.
Если говорить о диверсификации сбережений, разумным может быть распределение, например:
- 30% – доллар, евро, швейцарский франк,
- 60% – тенге (депозиты),
- 10% – юань.
Это не универсальная формула, а пример распределения рисков.
Юань вряд ли даст резкий рост доходности. Но как часть сбалансированного валютного портфеля он может выступать в роли стабилизатора.
