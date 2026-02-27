Почему казахстанцам стоит следить за юанем

Юань достиг трехгодового максимума к доллару США. Это результат управляемой политики Китая и изменения баланса сил на глобальном валютном рынке. И хотя к тенге китайская валюта выросла умеренно, ее значение для Казахстана становится все заметнее, сообщает Zakon.kz.

Почему растет юань?

Вчера офшорный юань укрепился до 6,9228 за доллар – это самый высокий уровень с апреля 2023 года. Сегодня на рынке Forex юань торгуется по 6,8553 к доллару, а платформа Investing утверждает, что за три месяца доллар просел к юаню на 3,13%, а за полгода – на 4,19%.

Причины укрепления понятны:

ослабление доллара;

улучшение отношений США и Китая;

устойчивый валютный рынок КНР;

стратегия постепенной интернационализации юаня.

Все это указывает на то, что Народный банк Китая предпочитает более плавное укрепление. Фиксированный курс в четверг оказался на 610 пунктов ниже среднего прогноза трейдеров и аналитиков, указывает Bloomberg.

По данным Банка международных расчетов (BIS), мировой оборот операций с юанем достиг 817 млрд долларов в день. Его доля в глобальных валютных операциях выросла до 8,5% против 7% в 2022 году. Юань остается пятой валютой мира по объему торгов и сокращает отставание от фунта стерлингов.

Примечание Zakon.kz. Офшорный юань (CNH) – это юань, который торгуется за пределами материкового Китая, прежде всего в Гонконге, Сингапуре и Лондоне. Он отличается от офшорного юаня (CNY) – валюты, которая обращается внутри материкового Китая и сильнее контролируется Народным банком Китая. Офшорный юань чаще реагирует быстрее на новости, санкции, торговые переговоры и динамику доллара. Поэтому, когда пишут, что "офшорный юань достиг максимума", речь идет о международном рыночном сегменте.

Фото: Zakon.kz

А как на курс юаня реагирует тенге?

Теперь попробуем отделить глобальную динамику от локальной. Важно понимать: укрепление к доллару и рост к тенге – разные процессы. В первом случае речь идет о глобальной валютной политике Китая и позиции доллара. Во втором – о состоянии тенге и торговых потоках Казахстана.

27 февраля 2025 года юань стоил 69,07 тенге. 27 февраля 2026 года – 73,57 тенге. Рост за год составил 4,50 тенге, или 6,51% за год.

Это умеренная динамика. Юань к тенге вырос, но не продемонстрировал резкого скачка.

Почему юань важен именно для Казахстана

Китай – один из ключевых торговых партнеров Казахстана. И роль юаня в расчетах постепенно усиливается. В обрабатывающей промышленности расчеты в юанях достигают 19,2%, в строительстве – 23,5%.

В 2025 году Банк Развития Казахстана впервые разместил еврооблигации в китайских юанях на сумму 2 млрд CNY под 3,35% годовых. Книга заявок составила 4,9 млрд юаней – более чем в 2,5 раза выше предложения.

Это означает, что юань становится инструментом фондирования и расчетов, а не только валютой внешней торговли.

Тем не менее, юань не занял еще значимого места в валютных предпочтениях казахстанцев. По данным Нацбанка РК о нетто-операциях по покупке и продаже наличной иностранной валюты через обменные пункты и банки за январь 2026 года, объем операций с юанем составил всего 85,2 млн тенге. Сравните операции с долларом: 150,3 млрд тенге. Это означает, что юань в структуре розничного спроса населения пока занимает минимальную долю. Он не является массовой валютой накопления, как доллар, и используется ограниченно – преимущественно в крупных городах и регионах, связанных с торговлей с Китаем.

Стоит ли инвестировать в юань?

Юань можно рассматривать как спекулятивный инструмент, хотя его курс управляется Народным банком Китая. Но у него есть несколько преимуществ:

стабильность;

поддержка со стороны второй экономики мира;

растущая роль в международных расчетах;

укрепление позиций в Центральной Азии.

Если вы планируете поездку в Китай или ведете бизнес с КНР, держать часть средств в юанях логично.

Если говорить о диверсификации сбережений, разумным может быть распределение, например:

30% – доллар, евро, швейцарский франк,

60% – тенге (депозиты),

10% – юань.

Это не универсальная формула, а пример распределения рисков.

Юань вряд ли даст резкий рост доходности. Но как часть сбалансированного валютного портфеля он может выступать в роли стабилизатора.

