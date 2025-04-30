Как изменился курс доллара на торгах 30 апреля

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 30 апреля 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 512,34 тенге (+0,15).

Средневзвешенный курс российского рубля повысился до 6,29 тенге (+0,04).

Средневзвешенный курс юаня на утренних торгах составил 70,46 тенге (+0,05).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 511,5-513,9 тенге, евро – по 583,5-587,5 тенге, рубли – по 6,11-6,23 тенге.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 30 апреля.

Так, на Лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange) стоимость нефти марки Brent, снизившись на 0,86 доллара, составила 63,39 доллара за баррель.

На Нью-Йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) баррель нефти марки Light подешевел на 0,77 доллара – до 59,65 доллара.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 512,32 тенге, евро – 582,92 тенге, рубля – 6,29 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 30 апреля, можно здесь.