Как изменился курс доллара на торгах 23 апреля
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 518,34 тенге, поднявшись на 0,15 тенге.
Средневзвешенный курс российского рубля снизился до 6,30 тенге (-0,08).
Средневзвешенный курс юаня составил 71,03 тенге (+0,007).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 518,7-521,1 тенге, евро – по 591,5-597,5 тенге, рубли – по 6,19-6,31 тенге.
Мировые цены на нефть 23 апреля растут на торгах.
Так, стоимость июньских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 1,53%, до 68,47 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июнь подорожали на 1,62%, до 64,70 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 518,07 тенге, евро – 595,21 тенге, рубля – 6,37 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 23 апреля, можно здесь.