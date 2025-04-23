Как изменился курс доллара на торгах 23 апреля

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 23 апреля 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 518,34 тенге, поднявшись на 0,15 тенге.

Средневзвешенный курс российского рубля снизился до 6,30 тенге (-0,08).

Средневзвешенный курс юаня составил 71,03 тенге (+0,007).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 518,7-521,1 тенге, евро – по 591,5-597,5 тенге, рубли – по 6,19-6,31 тенге.

Мировые цены на нефть 23 апреля растут на торгах.

Так, стоимость июньских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 1,53%, до 68,47 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июнь подорожали на 1,62%, до 64,70 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 518,07 тенге, евро – 595,21 тенге, рубля – 6,37 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 23 апреля, можно здесь.