Касается каждого из нас: экономика Казахстана выздоравливает, но есть скрытые проблемы

Национальный Банк РК опубликовал предварительные итоги платежного баланса за 2024 год, представив обзор внешнеэкономических операций страны. Согласно данным, дефицит счета текущих операций уменьшился – и это вселяет большие надежды, сообщает Zakon.kz.

Намного лучше, чем год назад, но есть нюансы

По предварительным итогам Нацбанка, дефицит текущего счета по итогам 2024 года составил -3,7 млрд долларов США. Это значительное улучшение по сравнению с дефицитом в -9,4 млрд долларов, зафиксированным в 2023 году.

Сокращение дефицита почти в 2.5 раза стало позитивным сигналом для макроэкономической стабильности.

А вот детальный анализ компонентов платежного баланса.

Торговый баланс. Экспорт товаров составил 80,1 млрд долларов США (-0,2% г/г), а импорт – 61,2 млрд долларов США (+1,3% г/г). В итоге, положительное сальдо торгового баланса незначительно сократилось до +18,9 млрд долларов (с +19,8 млрд в 2023 году). Рост импорта при стагнирующем экспорте привел к небольшому уменьшению торгового профицита.

Баланс услуг. Экспорт услуг продемонстрировал рост на 10,4%, достигнув 11,8 млрд долларов, тогда как импорт услуг составил 13,0 млрд долларов. Дефицит баланса услуг немного сократился до -1,2 млрд долларов(с -1,5 млрд в 2023 году), что является позитивным моментом.

Баланс первичных доходов. Наиболее существенные изменения произошли именно в этой статье. Выплаты нерезидентам по инвестиционным доходам снизились с 28,6 млрд долларов в 2023 году до 23,7 млрд долларов в 2024 году. При этом доходы к получению выросли с 3,7 млрд до 4,9 млрд долларов. В результате, чистый отток по инвестиционным доходам сократился с -24,8 млрд до -18,8 млрд долларов. Прочие первичные доходы также показали отрицательное сальдо в размере -1,954 млрд долларов. Общий дефицит баланса первичных доходов составил -20,791 млрд долларов, что значительно меньше дефицита в -26,615 млрд в 2023 году.

Баланс вторичных доходов. Сменил знак с положительного (+1,037 млрд долларов в 2023 году) на отрицательный (-574 млн долларов в 2024 году).

Фото: Zakon.kz

Глубинные проблемы в экономике

Именно сокращение выплат нерезидентам по инвестиционным доходам стало ключевым фактором уменьшения общего дефицита текущего счета в 2024 году. Это подтверждается и экспертным сообществом.

Как заметил экономист Руслан Султанов, дефицит счета текущих операций снижается, но остается устойчивым и структурным.

"Казахстан по-прежнему зависит от экспортных поступлений и уязвим к оттоку доходов по инвестициям, особенно прямым. Улучшение обусловлено не ростом экспорта, а снижением выплат нерезидентам". Руслан Султанов

По мнению аналитиков, в экономике РК сохраняются следующие проблемы:

Высокая зависимость от сырьевого экспорта. Структура внешней торговли по-прежнему определяется экспортом сырьевых товаров, делая экономику уязвимой к колебаниям мировых цен. Значительный отток доходов по инвестициям. Казахстан продолжает отдавать иностранным инвесторам значительно больше доходов, чем получает. Слабая диверсификация. Сокращение дефицита достигнуто не за счет развития новых, несырьевых секторов экономики и увеличения их вклада в экспорт, а за счет конъюнктурного фактора.

Сокращение дефицита текущего счета в 2024 году является безусловным позитивным сигналом, но это не должно создавать иллюзию полного решения проблем, считает финансист Арсен Темирбаев.

"Для обеспечения долгосрочной устойчивости платежного баланса Казахстану необходимо сосредоточиться на структурных реформах, направленных на реальную диверсификацию экономики, увеличение несырьевого экспорта и стимулирование реинвестирования прибыли внутри страны". Арсен Темирбаев

Почему это касается всех и каждого?

На первый взгляд может показаться, что платежный баланс – это что-то абстрактное из мира финансов, касающееся только банков и крупных корпораций. Но на самом деле он напрямую влияет на жизнь каждого жителя Казахстана, – утверждает эксперт и приводит ряд примеров.

Ваши деньги и цены в магазинах. Платежный баланс – это как бы финансовый отчет страны перед всем миром. Когда у страны устойчивый платежный баланс (например, мы больше продаем (экспорт), чем покупаем (импорт), и к нам приходят инвестиции), это помогает тенге оставаться стабильным. Если же из страны постоянно уходит больше денег, чем приходит (большой дефицит), это создает давление на тенге. Когда тенге слабеет по отношению к доллару или евро, все импортные товары (электроника, машины, одежда, лекарства, даже часть продуктов) становятся дороже – ведь мы покупаем очень много импортного.

"То есть, платежный баланс напрямую влияет на то, сколько денег в вашем кошельке останется после похода в магазин". Арсен Темирбаев

Рабочие места и зарплаты. Когда у Казахстана сильные позиции во внешней торговле и хорошо идут дела с привлечением инвестиций (отражается в платежном балансе), это способствует развитию бизнеса внутри страны, создает новые рабочие места и влияет на уровень зарплат.

"Если же внешнеэкономические потоки нестабильны или из страны активно выводят инвестиционные доходы, это может вести к сокращению рабочих мест и доходов населения". Арсен Темирбаев

Государственные услуги и налоги. Если доходы бюджета снижаются из-за проблем с платежным балансом, это может сказаться на финансировании социальных программ, здравоохранения, образования, строительства дорог и других важных сфер.

"Это может привести либо к ухудшению качества услуг, либо к необходимости повышать налоги для восполнения дефицита бюджета". Арсен Темирбаев

Другими словами, анализ платежного баланса – не просто цифры для экономистов. Это барометр финансового здоровья страны, который показывает, насколько устойчиво наше благосостояние, будут ли завтра рабочие места, сможет ли государство финансировать наши школы и больницы, – заключает эксперт.

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