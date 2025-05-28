Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 28 мая
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 512,16 тенге, евро – 580,94 тенге, рубля – 6,39.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 510,7 тенге, продажи – 516,7 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 578,5 тенге, продажи – 585,6 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,31 тенге, продажи – 6,47 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 512,1 тенге, продажи – 514,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 579 тенге, продажи – 584 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,29 тенге, продажи – 6,41 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 512,8 тенге, продажи – 515,8 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 579,6 тенге, продажи – 584,1 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,28 тенге, продажи – 6,34 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.