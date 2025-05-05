Рост аварийности в Казахстане стимулирует рынок автострахования

Ситуация на дорогах страны вызывает растущую обеспокоенность. Только за январь-март в ДТП по всей республике пострадали почти 9 тысяч человек. Это на 65,5% больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Число раненых также увеличилось, превысив 8,6 тыс. Как отмечают эксперты портала Ranking.kz, такой скачок контрастирует с предыдущими годами (2015-2024), когда количество пострадавших за тот же период колебалось в более низких пределах.

Количество самих ДТП также демонстрирует негативную динамику. В первом квартале текущего года зарегистрировано более 6,2 тыс. происшествий – это более чем в полтора раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Возрастание рисков требует адекватной защиты

Подобная статистика наглядно показывает возрастающие риски, с которыми сталкиваются участники дорожного движения. Аварии влекут за собой не только серьезный ущерб здоровью или, к сожалению, жизни, но и значительные финансовые последствия. Стоимость ремонта автомобилей, возмещение вреда имуществу или здоровью третьих лиц – все это может стать серьезным бременем без надежной финансовой защиты. В этих условиях повышается актуальность страхования как механизма минимизации потенциальных потерь.

На фоне этой ситуации наблюдается повышение спроса на добровольные виды автострахования, которые предоставляют более широкое покрытие по сравнению с обязательными полисами.

В частности, поступления страховых премий по добровольному страхованию гражданско-правовой ответственности (ГПО) владельцев транспортных средств за январь-февраль 2025 года продемонстрировали существенный рост – на 62,1%, достигнув 425,4 млн тенге.

Фото: zakon.kz

Меняется и отношение к добровольному автострахованию КАСКО. Если раньше оно часто воспринималось как продукт для владельцев дорогих автомобилей, то сегодня все больше автовладельцев осознают его ценность как инструмента, обеспечивающего комплексную защиту самого транспортного средства от широкого спектра рисков – не только ДТП (независимо от вины), но и угона, вандализма, стихийных бедствий и других повреждений. Понимание выгод КАСКО, по данным рынка, особенно усилилось за последние три года. Объем поступлений страховых премий по добровольному автострахованию (КАСКО) за январь-февраль 2025 года составил 13,4 млрд тенге.

Фото: zakon.kz

Следует отметить, что страховой сектор Казахстана в целом демонстрирует рост. По данным Агентства РУ по регулированию и развитию финансового рынка, на 1 марта 2025 года в стране действовало 25 страховых организаций. Совокупный объем собранных страховых премий за первые три месяца 2025 года увеличился на 23,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 281,7 млрд тенге. Рост активности в сегменте автострахования является частью этой общей тенденции и напрямую связан с необходимостью граждан страховать риски, возникающие в условиях увеличивающейся аварийности на дорогах.

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