Опубликована информация о росте цен в Казахстане

В Бюро национальной статистики 2 декабря 2024 года рассказали о ситуации с ростом цен в ноябре и за годовой период, сообщает Zakon.kz.

Так, в ноябре 2024 года месячный индекс потребительских цен, как и в предыдущем месяце, составил 0,9%. Цены на продовольственные товары повысились на 1,1%, платные услуги – на 0,8%, непродовольственные товары – на 0,7%.

Из продуктов питания цены на огурцы выросли на 40,3%, помидоры – на 37,3%, перец сладкий – на 15,5%, лук репчатый – на 13,9%, чеснок – на 10,1%, капусту – на 8,9%, картофель – на 6,2%, апельсины – на 4,8%, лимоны – на 4,1%, масло подсолнечное – на 4%. Снижение цен отмечено на рис – на 2%, сахар – на 1,9%, яблоки – на 0,7%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг повысились тарифы на горячую воду на 11,4%, электроэнергию – на 3,4%, вывоз мусора – на 2,2%, отопление центральное – на 2,1%. Услуги шиномонтажа подорожали на 3%, посещение бани – на 2,6%, услуги парикмахерских и салонов красоты – на 1,2%.

"Повышение цен в ноябре текущего года отмечено на дрова – на 1,4%, уголь каменный – на 1%. Смартфоны подорожали на 9,8%, золотые обручальные кольца – на 6,2%, одежда и обувь – на 0,9%", – сообщили в бюро.

Среди регионов самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в Карагандинской области – на 1,5% (выше среднереспубликанского уровня на 0,6 п. п.), самая низкая в городе Алматы – на 0,4%.

В разрезе регионов цены на продовольственные товары больше всех выросли в городе Шымкенте – на 2%, непродовольственные товары – в Мангистауской области (на 2,3%), платные услуги – в Алматинской области (на 2,6%).

В годовом исчислении инфляция в ноябре 2024 года составила 8,4%. Цены на платные услуги повысились на 13,3%, непродовольственные товары – на 8%, продовольственные товары – на 5,4%.

По сравнению с ноябрем 2023 года тарифы на холодную воду повысились на 43,1%, водоотведение – на 25,7%, электроэнергию, горячую воду – по 21,7%, отопление центральное – на 17,5%, вывоз мусора – на 10,3%.

Услуги железнодорожного пассажирского транспорта подорожали на 24,5%, организаций комплексного отдыха – на 22,3%, стоматологические услуги – на 12,8%. Цены на ноутбуки возросли на 65%, кухонные плиты – на 40,8%.

Повышение цен отмечено на ацетилсалициловую кислоту на 27,6%, канефрон – на 24%, корвалол – на 21,9%, ацикловир – на 19,6%.

Картофель подорожал на 28,2%, огурцы – на 25,9%, помидоры – на 25,5%, масло оливковое – на 23,3%, перец сладкий – на 19,8%, чеснок – на 18,4%.

В годовом выражении подешевела крупа гречневая на 21,6%, морковь – на 10,2%, лимон – на 8,9%, капуста – на 8,5%, масло подсолнечное – на 5,3%.

29 ноября 2024 года глава Национального банка РК Тимур Сулейменов заявил, что в октябре инфляция ускорилась и сформировалась существенно выше цели в 5%, которую ставят в Нацбанке. По его словам, рост цен ускоряется как из-за внутренних, так и из-за внешних факторов. При этом давление на цены внутри экономики страны по-прежнему оказывают растущие тарифы на жилищно-коммунальные услуги, высокий потребительский спрос, ослабление тенге и повышенные инфляционные ожидания.