Новый закон о банках: что предлагают изменить в банковской системе Казахстана

Заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов на круглом столе в Сенате 5 мая 2025 года озвучил видение, каким должна быть банковская система Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он рассказал основные новеллы проекта овый закон призван способствовать укреплению устойчивости банковского сектора, развитию инноваций и стимулировать повышение роли банков в финансировании реального сектора экономики.

"Первый блок направлен на совершенствование корпоративного управления в банках. В частности, устанавливаются дополнительные требования к руководителям ключевых блоков: управления рисками, внутреннего аудита и комплаенс-контроля. Эти должности приравниваются к руководящим работникам с соответствующими квалификационными и репутационными требованиями. Кроме того, усиливается роль института независимых директоров. Предусматривается ряд инициатив, направленных на повышение их профессиональной независимости и эффективности участия в управлении. Вводятся ограничения на срок пребывания в должности, требования по отсутствию деловых и иных связей с банком и лицами, связанными с ним особыми отношениями, а также исключение конфликтов интересов. Например, участие в капитале банка или получение дополнительных вознаграждений от банка или связанных с ним структур будет недопустимо", – пояснил спикер.

Планируется также расширение применения мотивированного суждения. Такой подход позволит регулятору гибко оценивать соответствие работников и членов совета директоров установленным требованиям. В частности, предусмотрено признание работника банка руководящим, что повлечет за собой применение соответствующих квалификационных норм. Также предоставляется возможность оценки независимости члена совета директоров и, при несоответствии критериям, его отстранения от занимаемой должности.

Дополнительно расширяются полномочия регулятора по оценке наличия конфликта интересов, способного повлиять на достоверность внешнего аудита, с правом замены аудитора при необходимости.

Второе направление проекта закона посвящено модернизации системы лицензирования и упрощению доступа на банковский рынок.

"Основной инициативой в этом блоке является внедрение базовой банковской лицензии, что создает более гибкие условия регулирования, способствующие выходу новых участников и усилению конкуренции в секторе. Базовая лицензия отличается от универсальной как по объему допустимых операций, так и по регуляторным требованиям. В частности, устанавливаются ограничения по максимальному размеру активов на уровне 500 млрд тенге. Минимальный размер капитала для банков с базовой лицензией составит 10 млрд тенге, тогда как для универсальных банков этот порог будет повышен до 20 млрд тенге. Также снижаются требования к системе управления рисками и отчетности, уменьшается надзорная нагрузка, при этом сохраняются базовые принципы устойчивости", – сказал Олжас Кизатов.

Между тем, по его данным, для ограничения рисков базовым банкам будет запрещено предоставлять кредиты и иные кредитные продукты нерезидентам, а также выдавать займы лицам, связанным с банком особыми отношениями.

Кроме того, вводится ограничение на совокупный размер срочных и сберегательных вкладов физических лиц – не более 10 млн тенге. Также будет запрещена деятельность, связанная с брокерскими и дилерскими операциями по сложным или высокорисковым финансовым инструментам.

"Третье направление связано с созданием условий для развития исламского банкинга. В настоящее время действующее законодательство требует создания отдельного исламского банка для осуществления соответствующей деятельности. Несмотря на то, что исламский банкинг предусмотрен в банковском законодательстве Республики Казахстан с 2009 года, его доля в банковском секторе остается незначительной — менее 0,5% от совокупных активов. С целью стимулирования развития исламского финансирования Агентство предлагает ввести механизм "исламских окон" – предоставление исламских банковских услуг в рамках традиционного банка. Такой формат позволит облегчить выход новых участников на рынок, в том числе зарубежных инвесторов, имеющих опыт в аналогичных моделях. Это также обеспечит масштабируемость бизнеса, расширение регионального присутствия за счет синергии с существующей банковской инфраструктурой", – подчеркнул зампред АРРФР.

Одновременно повысится доступность исламских финансовых продуктов для клиентов, предпочитающих соответствие принципам шариата.

"Важным условием для традиционных банков, открывающих исламские окна, станет раздельный учет операций и строгое соблюдение всех требований исламского финансирования", – добавил спикер.

В документ также включены нормы, касающиеся развития механизмов урегулирования неплатежеспособных банков.

"Закон "О банках и банковской деятельности" был дополнен рядом норм, минимизирующих необходимость государственной поддержки банков. Государственная поддержка допускается только в отношении системно значимых банков. Вводится трехуровневая система антикризисного регулирования: режим усиленного надзора, режим восстановления финансовой устойчивости и режим урегулирования неплатежеспособности. Каждый этап закреплен законодательно, включая критерии активации, перечень мер регулятора и шагов со стороны банка. Также в законе определены требования к планам восстановления, обязательным для всех банков. Эти планы должны разрабатываться и ежегодно обновляться самими банками, а регулятор будет оценивать их качество, полноту и актуальность, а также отслеживать триггеры, активирующие план", – резюмировал Кизатов.

Также четко определены условия и механизм участия государства. Оно может вмешиваться только при одновременном выполнении двух условий: признание банка системообразующим и полное исчерпание частного ресурса через TLAC и связанных лиц.

2 сентября 2025 года глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана указал на необходимость реформирования банковской сферы. Он тогда сказал, что нужен новый закон о банках, отвечающий актуальным задачам стимулирования экономической активности и дальнейшего динамичного развития финтех-сектора.