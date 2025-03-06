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Экономика и бизнес

В Казахстане хотят сократить льготы для бизнеса

Тенге, понижение тенге, ослабление тенге, снижение тенге, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2025 16:12 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Вице-министр национальной экономики Арман Касенов на "круглом столе" в Сенате 6 марта 2025 года рассказал о планах по отмене налоговых льгот для бизнеса, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что в рамках разработки нового Налогового кодекса проведена работа по пересмотру действующих налоговых льгот с сохранением преференций инвесторам, нацеленным на развитие производства, а также для экспортеров продукции высокого передела.

"Проведенная нами ревизия выявила 453 льготы на сумму 3,4 трлн тенге. Из них предлагается отменить 128 налоговых льгот на сумму более 1,3 трлн тенге (ранее речь шла о 800 млрд тенге – Прим. ред.)", – заявил вице-министр.

Предлагается четкая регламентация понятия налоговых льгот, порядок их предоставления, мониторинга, анализа, порядок их исключения.

"Предлагается на постоянной основе проведение анализа эффективности всех мер поддержки. Это необходимо для обеспечения постоянной актуализации данных. Второе: консолидация инструментов по субсидированию ставки вознаграждения и частичному гарантированию по кредитам у одного оператора – "Даму". Третье: предлагается установить ограничения для предпринимателей в получении финансовых мер в рамках двух и более инструментов, что позволит охватить большее количество субъектов при имеющихся ограниченных средствах и исключить возможность поддержки неконкурентоспособных предпринимателей, существующих только за счет бюджетных средств, в рамках различных программ. Четвертое: внедрить встречные обязательства по всем инструментам финансовой поддержки с обеспечением реализации мониторинга на цифровой платформе", – пояснил Арман Касенов.

В планах также консолидировать все меры нефинансовой поддержки по обучению, консультационным и информационным услугам у одного оператора – НПП "Атамекен".

4 марта 2025 года Арман Касенов подчеркнул, что налоговая реформа, прежде всего, касается налогов, поступающих в республиканский бюджет. Она, по его словам, оказывает общее положительное влияние на экономику Казахстана.

Мадина Мамырханова
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