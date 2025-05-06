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Финансы

Казахстан получил статус наблюдателя в Форуме рынка облигаций АСЕАН+3

Казахстан, АСЕАН +3, АСЕАН, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2025 16:16 Фото: Zakon.kz
6 мая стало известно, что Республика Казахстан получила статус наблюдателя в Форуме рынка облигаций АСЕАН+3 (ASEAN+3 Bond Market Forum). Такое решение одобрили министры финансов стран – участников объединения, сообщает Zakon.kz.

Форум объединяет 10 стран – членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также Китай, Японию и Республику Корея. Его ключевая задача – создание условий для интегрированного рынка облигаций в Азии через механизм выпуска ценных бумаг в нескольких валютах (ASEAN+3 Multi-Currency Bond Issuance Framework). Это позволяет эмитентам размещать облигации одновременно на нескольких национальных рынках региона, таких как Китай, Япония, Корея, Малайзия и другие.

Азиатский рынок облигаций сегодня занимает третье место в мире по объему после США и Европейского союза. Вхождение Казахстана в данную инициативу откроет новые возможности для отечественных эмитентов и обеспечит выход на широкий круг международных инвесторов.

По данным Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, по итогам 2024 года совокупный объем казахстанского рынка облигаций составил $100 млрд в эквиваленте. Кроме того, в этом году ожидается публикация Азиатским банком развития путеводителя по рынку облигаций Казахстана.

Напомним, ранее на сайте агентства был опубликован аналитический материал заместителя директора Департамента рынка ценных бумаг Адиля Мамажанова о преимуществах получения статуса наблюдателя в рамках Азиатской инициативы по развитию облигационных рынков (ABMI).

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Айсулу Омарова
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