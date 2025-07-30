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Общество

Сколько этнических казахов получили статус кандаса и где их расселили

Эмигранты, эмиграция, мигранты, миграция, иммигранты, иммиграция, приезжий, приезжие, репатриация, репатрианты, кандас, кандасы, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2025 12:53 Фото: Zakon.kz
В 2025 году на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 6755 этнических казахов. Об этом сегодня, 30 июля, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Согласно предоставленной информации, всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 154,8 тыс. этнических казахов.

По данным Минтруда, прибывшие в Казахстан с начала текущего года кандасы являются выходцами:

  • 45,1% – из КНР,
  • 41,7% – из Узбекистана,
  • 5,4% – из Туркменистана,
  • 2,8% – из Монголии,
  • 2,4% – из России,
  • 2,6% – из других стран.

По состоянию на 1 июля 2025 года число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 59,8%, несовершенолетние – 31% и пенсионеры – 9,2%.

Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 16% имеют высшее образование, 27,1% – среднее специальное образование, 54,6% – общее среднее образование и 2,3% – не имеют образования.

В ведомстве отметили, что прибывшие этнические казахи поселились в различных регионах республики.

Вместе с тем для расселения кандасов определены следующие трудодефицитные регионы: Акмолинская, Абайская, Костанайская, Павлодарская, Атырауская, Западно-, Восточно- и Северо-Казахстанская области.

Квота приема кандасов в регионах расселения на 2025 год составляет 2309 человек. По состоянию на 1 июля 2025 года в регионы расселения переселено 1092 кандаса.

Как отметили в Минтруда, кандасам, расселяющимся в вышеуказанных регионах, предоставляются меры государственной поддержки в виде субсидии:

  • на переезд – единовременно в размере 70 МРП (275,2 тыс. тенге) на главу и каждого члена семьи;
  • на найм жилья и оплату коммунальных услуг – ежемесячно в течение одного года в размерах от 15 до 30 МРП (от 59 до 118 тыс. тенге).

С начала года различные меры поддержки были оказаны 494 кандасам. В частности, 188 человек были трудоустроены на постоянную работу.

Вместе с тем, как добавили в МТСЗН, в целях повышения эффективности добровольного переселения приняты институциональные меры по поддержке работодателей, участвующих в переселении граждан в северные регионы.

Внедрен сертификат экономической мобильности для покупки, строительства жилья или покрытия части первоначального взноса по ипотечным жилищным займам единовременно на безвозмездной и безвозвратной основе в размере 50% от стоимости жилья или до 4,56 млн тенге на семью.

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, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2025 12:53
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12 мая 2025 года стало известно, что в Казахстане планируют пересмотреть порядок присвоения статуса кандаса.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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