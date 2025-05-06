Курс доллара упал на торгах 6 мая

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 6 мая 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 514,50 тенге, снизившись сразу на 3,6 тенге.

Средневзвешенный курс российского рубля составил 6,3 тенге, оставшись практически без динамики.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 71,30 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 515-517 тенге, евро – по 583-587 тенге, рубли – по 6,2-6,32 тенге.

Цены на нефть с утра 6 мая выросли. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялась на 2,11%, до $61,49 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли на 2,14%, до $58,34 за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 518,53 тенге, евро – 588,17 тенге, рубля – 6,39 тенге.