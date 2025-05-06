#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
518.53
588.17
6.39
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
518.53
588.17
6.39
Финансы

Курс доллара упал на торгах 6 мая

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2025 15:40 Фото: freepik
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 6 мая 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 514,50 тенге, снизившись сразу на 3,6 тенге.

Средневзвешенный курс российского рубля составил 6,3 тенге, оставшись практически без динамики.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 71,30 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 515-517 тенге, евро – по 583-587 тенге, рубли – по 6,2-6,32 тенге.

Цены на нефть с утра 6 мая выросли. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялась на 2,11%, до $61,49 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли на 2,14%, до $58,34 за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 518,53 тенге, евро – 588,17 тенге, рубля – 6,39 тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Казахстан получил статус наблюдателя в Форуме рынка облигаций АСЕАН+3
Финансы
16:16, Сегодня
Казахстан получил статус наблюдателя в Форуме рынка облигаций АСЕАН+3
Золотое ралли: почему эксперты советуют скупать "желтый металл" прямо сейчас
Финансы
12:25, Сегодня
Золотое ралли: почему эксперты советуют скупать "желтый металл" прямо сейчас
Почему в Казахстане растут цены и худеют кошельки граждан
Финансы
12:18, Сегодня
Почему в Казахстане растут цены и худеют кошельки граждан
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: