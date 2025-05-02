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Финансы

Курс доллара снова вырос на торгах 2 мая

Доллар, доллары, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2025 15:42 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 2 мая 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 516,16 тенге, поднявшись на 3,68 тенге.

Торги по российскому рублю и китайскому юаню не проводились в связи с праздничным днем в России в Китае.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 517,1-519,5 тенге, евро – по 585-589 тенге, рубли – по 6,09-6,21 тенге.

Мировые цены на нефть растут на торгах 2 мая.

Так, на Лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange Futures) баррель нефти марки Brent, подорожав на 0,34 доллара, составил 62,47 доллара.

На Нью-Йоркской NYMEX (New York Merchantile Exchange) цена нефти марки Light, повысившись на 0,34 доллара, составила 59,58 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 512,34 тенге, евро – 582,07 тенге, рубля – 6,31 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 2 мая, можно здесь.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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