#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
514.5
582.67
6.35
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
514.5
582.67
6.35
Финансы

Изменились ли курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента 7 мая

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2025 13:23 Фото: Zakon.kz
Как изменились средневзвешенные курсы покупки и продажи валют (доллара, евро и рубля) в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента сегодня, 7 мая 2025 года, – в материале Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 514,5 тенге, евро – 582,67 тенге, рубля – 6,35 тенге.

Нижеизложенные курсы валют являются актуальными только на момент написания материала. В зависимости от времени, цены на иностранные валюты могут колебаться. Покупающая и продающая сторона – обменные пункты.

Астана

Средний курс доллара:

На покупку – 512,6, на продажу – .

Средний курс евро:

На покупку – 581,63, на продажу – 588,63.

Средний курс рубля:

На покупку – 6,19, на продажу – 6,29.

Алматы

Средний курс доллара:

На покупку – 516,09, на продажу – 518,16.

Средний курс евро:

На покупку – 583,42, на продажу – 587,7.

Средний курс рубля:

На покупку – 6,19, на продажу – 6,31.

Шымкент

Средний курс доллара:

На покупку – 515,3, на продажу – 518,3.

Средний курс евро:

На покупку – 582,76, на продажу – 587,52.

Средний курс рубля:

На покупку – 6,16, на продажу – 6,23.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2025 13:23
Обменный курс в апреле: какие валюты выросли более чем на 40 тенге

6 мая 2025 года средневзвешенный курс доллара по итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) упал на 3,6 тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Отсрочка по кредиту для военнослужащих: что нужно знать
Финансы
17:25, 06 мая 2025
Отсрочка по кредиту для военнослужащих: что нужно знать
Казахстан получил статус наблюдателя в Форуме рынка облигаций АСЕАН+3
Финансы
16:16, 06 мая 2025
Казахстан получил статус наблюдателя в Форуме рынка облигаций АСЕАН+3
Курс доллара упал на торгах 6 мая
Финансы
15:40, 06 мая 2025
Курс доллара упал на торгах 6 мая
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: