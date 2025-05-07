Изменились ли курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента 7 мая
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 514,5 тенге, евро – 582,67 тенге, рубля – 6,35 тенге.
Нижеизложенные курсы валют являются актуальными только на момент написания материала. В зависимости от времени, цены на иностранные валюты могут колебаться. Покупающая и продающая сторона – обменные пункты.
Астана
Средний курс доллара:
На покупку – 512,6, на продажу – .
Средний курс евро:
На покупку – 581,63, на продажу – 588,63.
Средний курс рубля:
На покупку – 6,19, на продажу – 6,29.
Алматы
Средний курс доллара:
На покупку – 516,09, на продажу – 518,16.
Средний курс евро:
На покупку – 583,42, на продажу – 587,7.
Средний курс рубля:
На покупку – 6,19, на продажу – 6,31.
Шымкент
Средний курс доллара:
На покупку – 515,3, на продажу – 518,3.
Средний курс евро:
На покупку – 582,76, на продажу – 587,52.
Средний курс рубля:
На покупку – 6,16, на продажу – 6,23.
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