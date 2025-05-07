Изменились ли курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента 7 мая

Как изменились средневзвешенные курсы покупки и продажи валют (доллара, евро и рубля) в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента сегодня, 7 мая 2025 года, – в материале Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 514,5 тенге, евро – 582,67 тенге, рубля – 6,35 тенге.

Нижеизложенные курсы валют являются актуальными только на момент написания материала. В зависимости от времени, цены на иностранные валюты могут колебаться. Покупающая и продающая сторона – обменные пункты.

Астана

Средний курс доллара:

На покупку – 512,6, на продажу – .

Средний курс евро:

На покупку – 581,63, на продажу – 588,63.

Средний курс рубля:

На покупку – 6,19, на продажу – 6,29.

Алматы

Средний курс доллара:

На покупку – 516,09, на продажу – 518,16.

Средний курс евро:

На покупку – 583,42, на продажу – 587,7.

Средний курс рубля:

На покупку – 6,19, на продажу – 6,31.

Шымкент

Средний курс доллара:

На покупку – 515,3, на продажу – 518,3.

Средний курс евро:

На покупку – 582,76, на продажу – 587,52.

Средний курс рубля:

На покупку – 6,16, на продажу – 6,23.

Материал по теме Обменный курс в апреле: какие валюты выросли более чем на 40 тенге

6 мая 2025 года средневзвешенный курс доллара по итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) упал на 3,6 тенге.