Насколько страшен госдолг Казахстана на фоне мировых "тяжеловесов" – анализ МВФ

В современном турбулентном мире государственный долг давно перестал быть просто строчкой в бюджетном отчете. Это один из ключевых индикаторов жизнеспособности экономики, ее способности противостоять шокам и выполнять социальные обязательства, сообщает Zakon.kz.

Соотношение общего объема государственных обязательств к ВВП – тот самый показатель, который анализируют рейтинговые агентства, инвесторы и просто внимательные наблюдатели. И глобальная картина по нему, надо сказать, весьма пестрая.

Согласно последним данным Международного валютного фонда на апрель 2025 года, список стран с самым высоким уровнем государственного долга к ВВП возглавляют государства с очень разной экономической спецификой.

Где долг бьет рекорды: не только Япония

Традиционно в топе по этому показателю находится Япония, долг которой превышает 235% ВВП! Хотя это очень логично: многолетняя политика стимулирования экономики в условиях дефляции и старения населения привела к накоплению огромных обязательств.

При этом, судя по последним данным, абсолютным рекордсменом стал Судан: 252% ВВП. Страна, переживающая сложнейшие внутренние кризисы, оказалась в долговой яме, опередив даже Страну восходящего солнца.

В числе других "тяжеловесов" по долгу: Сингапур (175%), Греция (142%), Италия (137%) и США (123%). Важно понимать нюанс: для развитых экономик, как США или Япония, высокий долг зачастую финансируется внутренними ресурсами и воспринимается рынком как менее рискованный актив.

Для стран, переживающих экономические или политические потрясения (примеры Судана или Греции), высокая долговая нагрузка – прямой путь к серьезным проблемам, включая дефолт или необходимость болезненных реструктуризаций.

Фото: Zakon.kz

Умеренность – как правило

Большинство государств мира держат уровень госдолга в более консервативном диапазоне – 50-100% ВВП. Есть и примеры подчеркнутой финансовой дисциплины. Например, Германия – единственная страна G7 с относительно низким показателем (65% ВВП), что отражает ее приверженность сбалансированной бюджетной политике.

Казахстан: в клубе низкого долга

На этом глобальном фоне позиция Казахстана выглядит весьма устойчивой. Республика входит в группу стран с одним из самых низких уровней государственного долга к ВВП – всего 22%. Этот показатель существенно ниже среднемирового и является одним из лучших на пространстве СНГ, да и среди многих развивающихся и даже некоторых развитых стран. Низкий долг, как правило, сигнализирует о высокой финансовой гибкости и меньшей уязвимости к внешним шокам.

Сравнение с соседями показательно. Так, у Узбекистана госдолг выше нашего – 36%. У Кыргызстана еще выше – 39%. В рейтинге МВФ страна занимает 135-е место из 186.

А вот у России госдолг низкий – 18%, что также является исключительным показателем, который объясняется перестройкой экономики страны за последние три года. Противоположный пример – Украина. Согласно данным МВФ на апрель 2025 года, госдолг Украины составляет 110% к ВВП. Это довольно высокий показатель: Украина входит в группу стран, где госдолг превышает 100% от ВВП.

Структура долга и вопросы управления

Но что стоит за цифрой госдолга Казахстана в 22%? По данным, которые приводит экономист Тулеген Аскаров, основная часть государственного долга Казахстана по итогам прошлого года приходилась на правительство – 30 трлн 74,9 млрд тенге (57,445,4 млрд долларов).

"За год показатель вырос более чем на 20% в тенге (4,8% в долларах), что отражает определенную динамику падения курса тенге". Тулеген Аскаров

Структура правительственного долга показывает перевес в сторону внутренних заимствований.

Внутренний долг: 21 трлн 765,2 млрд тенге. Рост за год составил 22% в тенге (6% в долларах). Львиная доля – долгосрочные государственные ценные бумаги Минфина. Это означает, что правительство активно привлекает средства на внутреннем рынке, что может быть как плюсом (меньше валютных рисков), так и минусом (конкуренция за финансовые ресурсы внутри страны).

Внешний долг правительства: 8 трлн 309,7 млрд тенге. Его рост за прошлый год в долларовом эквиваленте был незначительным – всего 1,9%, хотя в тенге из-за курсовой разницы он выглядит существеннее (+17,4%).

Отдельный вопрос – стоимость обслуживания долга. По информации эксперта, выплаты по обслуживанию правительственного долга составили 2 трлн 182 млрд тенге.

"Эта сумма сопоставима с гарантированным трансфертом из Нацфонда в республиканский бюджет, что указывает на то, что расходы на обслуживание долга становятся заметной статьей бюджетных затрат, требующей внимания при планировании". Тулеген Аскаров

Официальная позиция: все под контролем

На расширенном заседании правительства в начале 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад, в рамках которого вице-премьер Серик Жумангарин заверил, что государственный долг Казахстана "находится под контролем". Он еще раз озвучил показатель в 22,8% к ВВП (небольшое расхождение с данными МВФ может быть связано с разными методологиями или отчетными периодами) и подчеркнул, что он находится "в пределах установленных ковенантов", а также ниже, чем "в соседних странах, там данный показатель от 30% и выше".

Характерным примером стало недавнее оформление Казахстаном у АБР (Азиатский банк развития) двух международных займов по 52,7 млрд йен. Осенью 2024 года вице-министр финансов Ержан Биржанов объяснил это тем, что механизм займа присущ не только Казахстану, но и всем экономикам.

"Средства берутся на инфраструктурные проекты, которые в дальнейшем принесут дополнительные рабочие места и пополнение бюджета". Ержан Биржанов

Итог: стабильность на фоне долгов

Как видим, данные говорят сами за себя. На фоне глобальной ситуации, где многие ведущие экономики несут на себе огромное долговое бремя, а менее богатые страны просто утопают в обязательствах, Казахстан с его уровнем госдолга в районе 22% ВВП действительно выглядит островом относительной финансовой стабильности.

Низкий долг РК – это "подушка безопасности", которая позволяет стране быть более гибкой в кризисные периоды и иметь больше возможностей для маневра. И хотя обслуживание долга требует все больше ресурсов, текущий уровень не выглядит катастрофическим. Вопрос скорее в том, удастся ли сохранить этот низкий показатель в долгосрочной перспективе, учитывая необходимость бюджетных расходов на развитие и социальные нужды, а также потенциальные колебания цен на сырье. Но пока что, повторим, позиция Казахстана выглядит более чем уверенно.