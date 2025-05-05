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Финансы

Какие выплаты положены ветеранам ВОВ в Казахстане

9 мая, День Победы, ветеран, ветераны, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2025 13:29 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана сегодня, 5 мая 2025 года, рассказали, какие виды помощи предусмотрены для ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, внесших вклад в Победу, сообщает Zakon.kz.

Как отметила главный эксперт Департамента социальной помощи МТСЗН РК Куралай Тулеубаева, забота о ветеранах ВОВ и тружениках тыла, повышение качества их жизни – один из главных приоритетов социальной политики государства.

"Меры социальной защиты данной категории граждан реализуются как на центральном, так и на местном уровнях. Ветеранам и труженикам тыла выплачивается ежемесячное специальное государственное пособие из республиканского бюджета в размере до 16 месячных расчетных показателей (62 912 тенге в 2025 году. – Прим. ред.) Оказывается социальная помощь в денежном или натуральном выражении из местных бюджетов", – сказала она.

По ее словам, для данной категории граждан действует льготный режим налогообложения.

Также, как подчеркнула спикер, при выходе на пенсию им предоставлено право пользования поликлиниками, к которым они были прикреплены в период работы.

"Для улучшения здоровья и качества жизни ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла обеспечиваются санаторно-курортным лечением. Традиционными стали ежегодные выплаты ко Дню Победы единовременной социальной помощи от акиматов, размеры которой зависят от возможностей местных бюджетов".Куралай Тулеубаева

Кроме того, в регионах организовываются патронатные работы со стороны руководителей предприятий для ветеранов Великой Отечественной войны, а также тружеников тыла для оказания им адресной социальной поддержки, вручение продуктовых корзин к праздничным датам.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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