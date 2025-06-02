Пособия и выплаты для ветеранов боевых действий в Казахстане: что важно знать
Как уточнила главный эксперт Департамента социальной помощи МТСЗН РК Куралай Тулеубаева, согласно Закону РК "О ветеранах", ветеранами боевых действий на территории других государств признаются:
- участники боевых действий в Афганистане;
- военнослужащие, выполнявшие задачи по усилению охраны границы СНГ на таджикско-афганском участке;
- участники международной миротворческой операции в Ираке;
- участники урегулирования межэтнического конфликта в Нагорном Карабахе.
Также ветеранами, приравненными по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, признаны военнослужащие, которым инвалидность установлена вследствие ранения, контузии, увечья, полученных при прохождении воинской службы в Афганистане.
"Всем указанным ветеранам ежемесячно выплачивается специальное государственное пособие из республиканского бюджета в размере от 4,8 до 7,55 месячных расчетных показателей. Также им оказывается социальная помощь в денежном или натуральном выражении с местных бюджетов, предоставляется жилье в соответствии с жилищным законодательством".Куралай Тулеубаева
Для данной категории граждан, по словам главного эксперта департамента Минтруда, действует льготный режим налогообложения.
"Также при выходе на пенсию им предоставлено право пользования поликлиниками, к которым они были прикреплены в период работы, преимущественное обслуживание в организациях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, внеочередная госпитализация".Куралай Тулеубаева
По ее словам, маслихаты и руководители организаций в пределах своих компетенций могут устанавливать дополнительные меры социальной поддержки в виде льгот по проезду, на лечение, материальной помощи и так далее.
"Ежегодно акиматы предоставляют ветеранам боевых действий единовременную социальную помощь к памятным датам в среднем в размере до 200 тыс. тенге".Куралай Тулеубаева
Кроме того, как подчеркнула спикер, в отдельных регионах, с учетом возможностей местных бюджетов и в рамках социальной ответственности бизнеса, предоставляются и другие виды помощи, в том числе:
- льготный проезд на общественном транспорте,
- предоставление санаторно-курортного лечения,
- возмещение оплаты на коммунальные услуги.
О том, какие выплаты положены ветеранам ВОВ в Казахстане, можете узнать по ссылке.