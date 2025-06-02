Пособия и выплаты для ветеранов боевых действий в Казахстане: что важно знать

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана сегодня, 2 июня 2025 года, рассказали, какие меры поддержки предусмотрены для ветеранов боевых действий, сообщает Zakon.kz.

Как уточнила главный эксперт Департамента социальной помощи МТСЗН РК Куралай Тулеубаева, согласно Закону РК "О ветеранах", ветеранами боевых действий на территории других государств признаются:

участники боевых действий в Афганистане;

военнослужащие, выполнявшие задачи по усилению охраны границы СНГ на таджикско-афганском участке;

участники международной миротворческой операции в Ираке;

участники урегулирования межэтнического конфликта в Нагорном Карабахе.

Также ветеранами, приравненными по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, признаны военнослужащие, которым инвалидность установлена вследствие ранения, контузии, увечья, полученных при прохождении воинской службы в Афганистане.

"Всем указанным ветеранам ежемесячно выплачивается специальное государственное пособие из республиканского бюджета в размере от 4,8 до 7,55 месячных расчетных показателей. Также им оказывается социальная помощь в денежном или натуральном выражении с местных бюджетов, предоставляется жилье в соответствии с жилищным законодательством". Куралай Тулеубаева

Для данной категории граждан, по словам главного эксперта департамента Минтруда, действует льготный режим налогообложения.

"Также при выходе на пенсию им предоставлено право пользования поликлиниками, к которым они были прикреплены в период работы, преимущественное обслуживание в организациях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, внеочередная госпитализация". Куралай Тулеубаева

По ее словам, маслихаты и руководители организаций в пределах своих компетенций могут устанавливать дополнительные меры социальной поддержки в виде льгот по проезду, на лечение, материальной помощи и так далее.

"Ежегодно акиматы предоставляют ветеранам боевых действий единовременную социальную помощь к памятным датам в среднем в размере до 200 тыс. тенге". Куралай Тулеубаева

Кроме того, как подчеркнула спикер, в отдельных регионах, с учетом возможностей местных бюджетов и в рамках социальной ответственности бизнеса, предоставляются и другие виды помощи, в том числе:

льготный проезд на общественном транспорте,

предоставление санаторно-курортного лечения,

возмещение оплаты на коммунальные услуги.

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