Курсы валют на праздничные и выходные дни 9-11 мая

Фото: pixabay

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 8 мая 2025 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 516,04 тенге, поднявшись на 1,55 тенге. Средневзвешенный курс евро достиг 583,52 тенге (+0,82). Средневзвешенный курс российского рубля составил 6,28 тенге (-0,08). Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах понизился до 71,26 тенге (-0,04). В обменных пунктах доллары покупают/продают по 516,2-518,5 тенге, евро – по 583,1-587,5 тенге, рубли – по 6,12-6,24 тенге. Утром 8 мая 2025 года Национальный банк установил курс доллара в 514,5 тенге, евро – 582,67 тенге, рубля – 6,35 тенге.

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