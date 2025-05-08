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Финансы

Курсы валют на праздничные и выходные дни 9-11 мая

торги на бирже, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 17:10 Фото: pixabay
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 8 мая 2025 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 516,04 тенге, поднявшись на 1,55 тенге.

Средневзвешенный курс евро достиг 583,52 тенге (+0,82).

Средневзвешенный курс российского рубля составил 6,28 тенге (-0,08).

Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах понизился до 71,26 тенге (-0,04).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 516,2-518,5 тенге, евро – по 583,1-587,5 тенге, рубли – по 6,12-6,24 тенге.

Утром 8 мая 2025 года Национальный банк установил курс доллара в 514,5 тенге, евро – 582,67 тенге, рубля – 6,35 тенге.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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