Что нужно знать перед подписанием договора микрокредитования

Перед заключением договора с микрофинансовой организацией (МФО) гражданам следует внимательно ознакомиться с его условиями и проверить наличие у компании действующей лицензии на сайте Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

В договоре микрокредитования обязательно должны быть указаны:

сумма и срок микрокредита;

порядок и график погашения задолженности (аннуитетный, дифференцированный и так далее);

размер годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ), не превышающей 46% годовых (для краткосрочных микрокредитов – не более 0,3% в день, но не выше 179% в год);

условия начисления неустойки: не более 0,5% от суммы просроченного платежа за каждый день в течение первых 90 дней и не более 0,03% в день по истечении этого срока, но не более 10% от суммы займа в год;

меры, применяемые МФО в случае нарушения условий договора.

Также в договоре должна быть четко прописана очередность погашения долга, включая штрафы, пени и основную сумму задолженности. Это особенно важно при образовании просрочки.

Клиент имеет право:

досрочно погасить микрокредит без штрафов и дополнительных комиссий;

ознакомиться с внутренними правилами и тарифами МФО;

при наступлении просрочки обратиться в МФО в течение 30 календарных дней с заявлением о пересмотре условий, при наличии подтверждающих документов;

обратиться к микрофинансовому омбудсману, если урегулировать спор с МФО не удалось.

Особое внимание стоит уделить дополнительным платным услугам (например, страховке), которые могут оформляться отдельными договорами. Такие услуги не являются обязательными. В случае отказа от них заемщик может выбрать другую МФО с более прозрачными условиями.

При заключении договора через мобильные приложения и онлайн-сервисы важно проверять, на что именно выражается согласие – в том числе при установке галочек или подтверждении условий через SMS-коды.

Нарушение условий договора может повлечь за собой финансовые санкции и негативно отразиться на кредитной истории. Прежде чем взять микрокредит, стоит тщательно проанализировать все условия и взвесить возможные риски.