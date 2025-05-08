#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
514.5
582.67
6.35
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
514.5
582.67
6.35
Финансы

Что нужно знать перед подписанием договора микрокредитования

Что нужно знать перед подписанием договора микрокредитования, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 18:34 Фото: pexels
Перед заключением договора с микрофинансовой организацией (МФО) гражданам следует внимательно ознакомиться с его условиями и проверить наличие у компании действующей лицензии на сайте Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

В договоре микрокредитования обязательно должны быть указаны:

  • сумма и срок микрокредита;
  • порядок и график погашения задолженности (аннуитетный, дифференцированный и так далее);
  • размер годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ), не превышающей 46% годовых (для краткосрочных микрокредитов – не более 0,3% в день, но не выше 179% в год);
  • условия начисления неустойки: не более 0,5% от суммы просроченного платежа за каждый день в течение первых 90 дней и не более 0,03% в день по истечении этого срока, но не более 10% от суммы займа в год;
  • меры, применяемые МФО в случае нарушения условий договора.

Также в договоре должна быть четко прописана очередность погашения долга, включая штрафы, пени и основную сумму задолженности. Это особенно важно при образовании просрочки.

Клиент имеет право:

  • досрочно погасить микрокредит без штрафов и дополнительных комиссий;
  • ознакомиться с внутренними правилами и тарифами МФО;
  • при наступлении просрочки обратиться в МФО в течение 30 календарных дней с заявлением о пересмотре условий, при наличии подтверждающих документов;
  • обратиться к микрофинансовому омбудсману, если урегулировать спор с МФО не удалось.

Особое внимание стоит уделить дополнительным платным услугам (например, страховке), которые могут оформляться отдельными договорами. Такие услуги не являются обязательными. В случае отказа от них заемщик может выбрать другую МФО с более прозрачными условиями.

При заключении договора через мобильные приложения и онлайн-сервисы важно проверять, на что именно выражается согласие – в том числе при установке галочек или подтверждении условий через SMS-коды.

Нарушение условий договора может повлечь за собой финансовые санкции и негативно отразиться на кредитной истории. Прежде чем взять микрокредит, стоит тщательно проанализировать все условия и взвесить возможные риски.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Индекс цен: какие товары и услуги сильнее подорожали в Казахстане
Финансы
18:18, Сегодня
Индекс цен: какие товары и услуги сильнее подорожали в Казахстане
Курсы валют на праздничные и выходные дни 9-11 мая
Финансы
17:10, Сегодня
Курсы валют на праздничные и выходные дни 9-11 мая
Как накопить на отпуск в Казахстане: стратегии, риски и советы консультанта
Финансы
16:58, Сегодня
Как накопить на отпуск в Казахстане: стратегии, риски и советы консультанта
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: