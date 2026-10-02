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МФО закрылась, а долг остался: что важно знать казахстанцам

Экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, рост экономики, экономический рост, накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, инвестирование, инвестиции, капитал, отложения, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 06:24 Фото: pixabay
В Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка рассказали, что прекращение деятельности микрофинансовой организации (МФО) не означает аннулирование микрокредита, сообщает Zakon.kz.

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка объяснило, как действовать заемщикам, если МФО приостановила работу.

Не прекращайте платежи

При оформлении займа заемщик принимает на себя обязательство вернуть полученные денежные средства и выплатить вознаграждение в соответствии с условиями заключенного договора. Это обязательство сохраняется и в случае лишения МФО лицензии, ее ликвидации или банкротства.

Узнайте, кому теперь принадлежит задолженность

Обязательство заемщика сохраняется перед МФО либо новым кредитором, которому в установленном порядке были переданы права (требования) по договору о предоставлении микрокредита.

Если задолженность была передана другой финансовой организации или коллекторскому агентству и изменились реквизиты для оплаты, заемщик должен быть надлежащим образом уведомлен об изменении кредитора и порядке исполнения обязательств.

Проверяйте лицензию МФО до оформления микрокредита

Перед получением микрокредита следует убедиться, что организация имеет действующую лицензию на осуществление микрофинансовой деятельности. Информация о лицензированных МФО доступна на сайте Агентства.

По состоянию на 1 сентября 2026 года в Казахстане действуют 217 МФО. С начала 2026 года были отозваны лицензии восьми МФО, действие еще двух лицензий было приостановлено.

Если возник спор с МФО

При возникновении разногласий с МФО заемщик может обратиться к микрофинансовому омбудсмену. Услуги микрофинансового омбудсмена для заемщиков являются бесплатными.

С 1 октября 2026 года казахстанские банки начали проводить анкетирование при оформлении потребительских онлайн-займов. При выявлении по результатам анкетирования признаков мошенничества либо совершения потребителем банковских услуг – физическим лицом действий под воздействием третьих лиц (социальной инженерии) банк проводит дополнительную проверку обстоятельств получения займа.

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Камила Салкымбаева
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