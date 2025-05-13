Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 13 мая

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 13 мая 2025 года (на 11:00), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 513,74 тенге, евро – 569,17 тенге, рубля – 6,33. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 510 тенге, продажи – 516 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 567 тенге, продажи – 574 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,27 тенге, продажи – 6,37 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 512 тенге, продажи – 515 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 568 тенге, продажи – 575 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,22 тенге, продажи – 6,34 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 511,5 тенге, продажи – 515 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 569 тенге, продажи – 575,2 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,22 тенге, продажи – 6,29 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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