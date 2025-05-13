Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 13 мая
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 513,74 тенге, евро – 569,17 тенге, рубля – 6,33.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 510 тенге, продажи – 516 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 567 тенге, продажи – 574 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,27 тенге, продажи – 6,37 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 512 тенге, продажи – 515 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 568 тенге, продажи – 575 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,22 тенге, продажи – 6,34 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 511,5 тенге, продажи – 515 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 569 тенге, продажи – 575,2 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,22 тенге, продажи – 6,29 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.