Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 30 мая

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 30 мая 2025 года (на 11:08), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 509,26 тенге, евро – 574,75 тенге, рубля – 6,46. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 507,5 тенге, продажи – 513,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 572 тенге, продажи – 582 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,38 тенге, продажи – 6,54 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 508,7 тенге, продажи – 511,1 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 576 тенге, продажи – 581 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,35 тенге, продажи – 6,49 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 508,1 тенге, продажи – 511,2 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 574,8 тенге, продажи – 579,6 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,36 тенге, продажи – 6,43 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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