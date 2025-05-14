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Финансы

Международные резервы Казахстана достигли 104,7 млрд долларов – Сулейменов

Международные резервы Казахстана достигли 104,7 млрд долларов, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2025 16:18 Фото: пресс-служба Национального банка РК
Благодаря совместным усилиям Национального банка и правительства удалось замедлить инфляцию с 9,8% в 2023 году до 8,6% в 2024. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов.

Отчет о работе Национального банка за 2024 год и планы на текущий год были представлены главе государства. Председатель Нацбанка поделился основными результатами монетарного регулятора.

"Международные резервы Казахстана достигли 104,7 млрд долларов – это прочный буфер устойчивости в условиях глобальной нестабильности. В том числе золотовалютные резервы выросли на 27,5% – до 45,8 млрд долларов за счет операций с золотом и высокого инвестиционного дохода. На сегодняшний день их объем составляет рекордные $52,3 млрд", – написал Тимур Сулейменов на своей странице в Facebook.

Активы Национального фонда составили 58,8 млрд долларов. Доходность валютного портфеля фонда достигла 7,6%.

При этом средства Нацфонда инвестируются в финансирование ключевых инфраструктурных проектов. Только в 2024 году на сумму 238 млрд тенге.

"Пенсионные активы ЕНПФ достигли 22,4 трлн тенге, увеличившись на 25,9% за год. Инвестиционный доход составил 3,4 трлн тенге – в два раза выше показателя 2023 года. Доходность пенсионных активов – 17,8%", – отметил глава Нацбанка.

Он подчеркнул, что приоритетом также остается развитие Национальной цифровой финансовой инфраструктуры.

На сегодня платежные системы Национального банка обрабатывают около 90% безналичного оборота в стране. На платформе цифрового тенге реализуются пилотные проекты, направленные на повышение прозрачности использования государственных средств. Запущена межбанковская система переводов по номеру телефона и QR-коду, к которой начали подключаться все банки.

Кроме того, начата работа по формированию законодательной базы для правового регулирования рынка цифровых финансовых активов.

"В текущем году в режиме "регуляторной песочницы" будет запущено несколько проектов по токенизации финансовых активов, реальных активов и т.д. К примеру, токенизация драгоценных металлов может позволить открыть доступ к инвестициям для более широкой аудитории, токенизация дебиторской задолженности (факторинг) может открыть доступ к оборотному капиталу для МСБ, а стейблкоины, обеспеченные в тенге, могут стать безопасным расчетным средством для операций с цифровыми активами", – отметил Тимур Сулейменов.

По словам председателя Национального банка, по итогам встречи глава государства обозначил ключевые приоритеты: сдерживание инфляции, наращивание резервов, укрепление доверия к финансовой системе и развитие цифровой инфраструктуры. Кроме того, было дано отдельное поручение по формированию целостного нормативно-правового регулирования в сфере цифровых финансовых активов.

"Мы продолжаем планомерную работу по всем этим направлениям", – подчеркнул он.
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Айсулу Омарова
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