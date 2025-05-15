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Финансы

Требуй чек – получай кэшбэк: что нужно знать казахстанцам про выплаты вознаграждений

Оплата по карте, покупки, оплата покупок, касса, кассовый терминал, кассир, контрольно-кассовый аппарат, контрольно-кассовые аппараты, ККМ, чек, чеки, выдача чека, выдача чеков, кассовый аппарат, курьер, курьеры, служба доставки, доставка, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2025 12:26 Фото: pexels
В Комитете государственных доходов Министерства финансов Казахстана гражданам рассказали про пилотный проект "Salyq кэшбэк" по выплате вознаграждений по фискальным чекам контрольно-кассовых машин, сообщает Zakon.kz.

В КГД напомнили, что пилотный проект стартовал с 15 марта 2025 года. Цель – стимулирование получения фискальных чеков у субъектов микро- и малого бизнеса посредством выплаты вознаграждений.

Кто может принять участие

Участие в проекте "Salyq кэшбэк" может принять любой желающий. Для этого необходимо:

  1. Получить фискальный чек при оплате товаров или услуг.
  2. Отсканировать штрих-код с чека в специальном мобильном приложении "Amian" и получить кэшбэк в размере 2% от суммы покупки.

"Полученные средства можно перевести на банковскую карту либо зачислить на баланс мобильного телефона", – пояснили в пресс-службе комитета.

О расширении "Salyq кэшбэк"

С 15 мая к проекту присоединяются:

  • Туркестан (Туркестанская область);
  • район Биржан сала и Целиноградский район (Акмолинская область).

"КГД призывает граждан требовать чеки контрольно-кассовых машин для защиты своих потребительских прав", – добавили в пресс-службе комитета.

Фото: gov.kz

С 15 марта 2025 года проект действует в Восточно-Казахстанской (Усть-Каменогорске), Костанайской (Жетикаринском районе) и Акмолинской областях (Жаксынском, Аршалинском и Астраханском районах). А с 15 апреля к участию в проекте присоединились районы Шал акына, им. Г. Мусрепова, Айыртауский, Тайыншинский и Жамбылский (Северо-Казахстанская область), Есильский район (Акмолинская область), Бурлинский район (Западно-Казахстанская область), а также Караганда.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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