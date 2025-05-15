Требуй чек – получай кэшбэк: что нужно знать казахстанцам про выплаты вознаграждений

В Комитете государственных доходов Министерства финансов Казахстана гражданам рассказали про пилотный проект "Salyq кэшбэк" по выплате вознаграждений по фискальным чекам контрольно-кассовых машин, сообщает Zakon.kz.

В КГД напомнили, что пилотный проект стартовал с 15 марта 2025 года. Цель – стимулирование получения фискальных чеков у субъектов микро- и малого бизнеса посредством выплаты вознаграждений.

Кто может принять участие

Участие в проекте "Salyq кэшбэк" может принять любой желающий. Для этого необходимо:

Получить фискальный чек при оплате товаров или услуг. Отсканировать штрих-код с чека в специальном мобильном приложении "Amian" и получить кэшбэк в размере 2% от суммы покупки.

"Полученные средства можно перевести на банковскую карту либо зачислить на баланс мобильного телефона", – пояснили в пресс-службе комитета.

О расширении "Salyq кэшбэк"

С 15 мая к проекту присоединяются:

Туркестан (Туркестанская область);

район Биржан сала и Целиноградский район (Акмолинская область).

"КГД призывает граждан требовать чеки контрольно-кассовых машин для защиты своих потребительских прав", – добавили в пресс-службе комитета.

Фото: gov.kz

С 15 марта 2025 года проект действует в Восточно-Казахстанской (Усть-Каменогорске), Костанайской (Жетикаринском районе) и Акмолинской областях (Жаксынском, Аршалинском и Астраханском районах). А с 15 апреля к участию в проекте присоединились районы Шал акына, им. Г. Мусрепова, Айыртауский, Тайыншинский и Жамбылский (Северо-Казахстанская область), Есильский район (Акмолинская область), Бурлинский район (Западно-Казахстанская область), а также Караганда.